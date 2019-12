Raúl Araiza y la tremenda llamada de atención que le hizo en público a su hija

Conocido por ser un papá estricto, el actor Raúl Araiza no dudó en llamarle a atención en público a su hija Camila por haberse atrevido a publicar una foto suya en bikini.

La joven publicó la imagen en su cuenta de Instagram, y el actor la compartió en su propia cuenta con un mensaje "regañándola".

"Te me tapas en este preciso momento, escuincla rebelde", escribió Raúl Araiza fiel a su estilo, quien arrancó carcajadas a muchos, pero conociendo al actor, otros de sus fans le aconsejaron que no regañe a su hija, pues se veía bastante guapa.

Incluso lo llamaron suegro. ¿Habrá tomado a bien estos comentarios?

Camila Araiza subió dos imágenes donde se le ve posando con un bikini. En esta publicación escribió:

“Even the moon passes through phases to return to full. Being thankful to our process; constantly evolving, letting go, so we fly”. (Incluso la luna pasa por fases para volver a estar plena. Estar agradecido con nuestro proceso; en constante evolución, soltando y así volamos)".

La reacción de los usuarios no se hicieron esperar, quienes halagaron la belleza de la joven de 23 años.