Cathy Sáenz llama "inconsecuente" a Andrea Llosa tras minimizar su denuncia

Luego que Andrea Llosa minimizara su denuncia de violencia, Cathy Sáenz se mostró indignada y no dudó en responder a la periodista.

Como se recuerda, Cathy Sáenz acusó a Rodrigo González de promover el odio de las personas contra ella a través de las redes sociales. El animador la llamó "corriente" luego que la joven se quedara con el bouquet de Ana Siucho, esposa de Edison Flores.

“Tengo algo que decir: Eres totalmente inconsecuente con lo que pregonas mi apreciada mujer; dices: “todos tenemos momentos obscuros, donde nos sentimos atrapados y desesperanzados... con conflictos cotidianos que afectan su tranquilidad...” y sin embargo ¿no crees que pueda sentirme afectada como lo estoy?”, escribió la conductora de Mujeres al mando.

La productora de realities como Combate y Esto es Guerra señaló que si esta misma situación la estaría pasando Andrea Llosa, está segura que también se portaría como una leona.

“Esta es una historia real, motivada por el brutal hostigamiento de la que soy objeto por parte de alguien que nunca he conocido y lo que es peor, no me conoce; ¿que crees, que no tengo sentimientos, que no me duele, que no me afecta ver sufrir a mis padres, hermanas, sobrinos y demás familiares que me aman como yo a ellos?”, acotó en su cuenta de Instagram.

"Por otra parte, gracias a Dios, ni tú ni alguno de tu amada familia han sido agredidos de esa manera, sufrido de bullying u hostigamiento, porque si eso pasara, ahí vería la leona que eres, la leona a quien sigo por ser la “defensora” de este tipo de derechos", continúa en la publicación.

“Te continuaré siguiendo pese a tu inconsecuencia. Feliz Navidad, Andrea Llosa”, concluyó Cathy Sáenz