Navidad: Anahí de Cárdenas pidió "salud" para poder "disfrutar de la felicidad"

Anahí de Cárdenas vive un proceso que la ha hecho valorar más la vida. Así lo dejó en claro la talentosa actriz, quien se encuentra luchando contra el cáncer de mama, siendo ejemplo para personas que están pasando una situación similar.

Siempre se encarga de escribir en su cuenta de Instagram cada paso que da para vencer esta enfermedad. Sin embargo, esta vez no quiso dejar pasar la Navidad para escribir un emotivo mensaje.

"Salud, dinero y amor. Siempre han sido mis deseos en la vida. Ahora último lo único que pido y deseo para la gente que quiero es Salud. Basta que te falte, para darte cuenta de la importancia de ella, sobre todo en la ecuación de esos 3 deseos, esas tres palabras que muchos repetimos como mantra sin querer queriendo”, escribió Anahí.

“Sin salud, uno no puede disfrutar plenamente de su dinero, ni de su felicidad. Ojo no quiere decir que una persona que está enferma no pueda ser feliz, claro que puede. Hablo del disfrute en toda su expresión. Entonces mi deseo para ti por esta navidad es que tengas salud, mucha salud, para ti y para toda tu familia, para que pueda acompañar bonito al amor y el dinero que también te deseo”, acotó.

Anahí de Cárdenas continúa dando todo de sí para salir adelante y haciendo lo que más le gusta, actuar. Recientemente publicó un avance de su próxima película: No me digas solterona 2.