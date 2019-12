Padre Pablo a Edison Flores sobre Ana Siucho: "Ella no es tu mujer, es tu compañera" [VIDEO]

La boda de Edison Flores y Ana Siucho realizada el sábado 21 de diciembre fue uno de los acontecimientos más comentados en redes sociales, debido a que la pareja decidió televisar el momento más importante de sus vidas, por lo que muchos momentos importantes fueron captados por las cámaras, como fue el caso de las palabras del sacerdote que los casó.

La ceremonia que llegó televisada a miles de personas fue dirigida por el sacerdote Pablo Larrán, quién casó a Gisela Valcárcel con Roberto Martínez. Durante una parte del importante momento, el cura envió un poderoso mensaje dedicado a Edison Flores y a todos los hombres, quienes creen que las mujeres son una posesión.

"Tres cosas que me gustaría que nunca las olviden. Yo sé que en la vida a veces uno dice 'Ella es mía'. Edison, ella no es tu mujer, es tu compañera", comentó el padre con la intención de dejar en claro que la mujer no es un objeto en el matrimonio, lo mismo le dijo a joven, ya que debe ser recíproco.

"Respetense, antes de entrar, toquen la puerta. Dense ese espacio sagrado, pídanse permiso. Pídanse perdón, el ser humano es grande cuando es capaz de perdonar. Es difícil pedir perdón", argumentó el sacerdote como mensaje a los recién casados para que lleven un matrimonio estable.

Votos matrimoniales de Edison Flores y Ana Siucho

Edison Flores, con una desbordante sonrisa en el rostro, dio sus votos. "Yo Edison te acepto a ti Ana, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida”, expresó, mientras la novia lo observaba con los ojos cristalizados.

Por su parte, la doctora no logró controlar las lágrimas, y su voz terminó quebrándose cuando dio sus votos: “Yo, Ana, te acepto a ti, Edison, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida”, dijo con mirada de amor.

Sacerdote conmueve con anécdota en boda de Oreja Flores

“Yo quería contarles rapidito una historia, sucedió en junio de 1978, ustedes no habían nacido ni con mucho. En el Estadio Monumental, no el que vamos a ir ahora, sino el de Argentina. Ese día Argentina (jugó contra Holanda)... ustedes de fútbol saben poco, creo (risas). Resulta que el árbitro pita el final. Y en ese momento uno de los jugadores, (Alberto) Tarantini, se arrodilla, se persigna, da gracias a Dios (por la victoria)”, inició el padre.

“(Tarantini) va a donde (Ubaldo) Fillol, el portero; se abrazan. Abrazados los dos, sienten que hay alguien detrás de ellos. Se llama Víctor. Víctor los abraza a ambos. Son campeones del mundo. Víctor no tiene brazos”, manifestó el sacerdote Pablo Larrán.

¿Cuántos años tiene Edison Flores?

Edison Michael Flores Peralta es un futbolista peruano. Juega de volante izquierdo y su equipo actual es el Monarcas Morelia de la Primera Division de México. Es internacional absoluto con la Selección de Perú desde el 2013. Inició su carrera deportiva en las canteras del Universitario de Deportes. El jugador nació el 14 de mayo de 1994, por lo que actualmente tiene 25 años.