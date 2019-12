Papá de 'Orejas' Flores no estaría invitado a la boda del jugador [VIDEO]

A horas se celebrarse uno de los días más importantes para Edison Flores y Ana Siucho, su matrimonio religioso, se ha difundido que el seleccionado estaría acompañado por toda su familia con la ausencia de su padre.

A pesar de ser un día lleno de felicidad para la pareja, no todo sería como le hubiera gustado en su momento. Pues, hace unos meses él dio a conocer el motivo del distanciamiento que existe entre ambos.

Boda de Edison Flores y Ana Siucho

El seleccionado que se ha robado el corazón de muchas peruanas tras su participación en el Mundial, llevará a cabo su matrimonio en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Surco, para luego celebrar la fiesta en el Estadio Monumental.

Aunque la joven llegará al altar junto su padre, por su parte, el famoso 'Orejitas' tendrá de su mano a la mujer que le dio la vida, su madre Alicia Peralta Briceño. A pesar de los 800 invitados el ausente sería la figura materna de Edison.

¿Por qué Edison Flores no habría invitado a su papá?

Ante esta especulación, el joven de 25 años no se ha pronunciado, pero sí narró en una oportunidad la causa del alejamiento en una entrevista a La Banda del Chino.

“La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión, pero él tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer”.

