Cathy Sáenz acusó entre lágrimas a Rodrigo González de incitar ataques en su contra

En medio de lágrimas, Cathy Sáenz acusó a Rodrigo González de incitar el odio hacia ella, indicando que ha recibido amenazas de muerte y constantes insultos a través de las redes sociales. La joven señaló que habla en representación a todas las mujeres que han sido "humilladas e insultadas sistemáticamente".

"Yo no he podido comer con mi papá porque he sido insultada por muchas personas, incitados por el odio de otra persona (en referencia a Rodrigo González), las personas me llamaban Candy Mamacha y ahora me llaman La Chusca Sáenz. Nosotros somos mujeres que estamos violentadas por un hombre, y no podemos ser criticadas por la forma de hablar o de vestir. Me ha costado mucho para llegar a donde estoy, me han discriminado por mi color de piel. No me voy a quedar callada, no voy a ser violentada como mujer", dijo la conductora de Mujeres al mando, quien indicó que buscara justicia para ella.

"Quiero ser una mujer feliz, me enseñaron a ser feliz, de ser medida en la critica y grande en el halago, y no es justo que una persona me llene de odio", indicó la periodista.

Respaldada por sus compañeras de conducción, la animadora pidió sororidad a todas las mujeres que la están escuchando.

"Se han conseguido mi número persona, me escriben al WhatsApp amenazándome de muerte a mi y a mi familia. Solo quiero decirles sororidad y hermandad ante esta situación de violencia", concluyó.

Rodrigo González llamó "corriente" a Cathya Sáenz

Cathya Sáenz dirigió sus palabras a Rodrigo González luego que éste la llamara "corriente" por haberse quedado con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores. La conductora de TV señaló que el animador incentiva el odio hacia ella.