Niño cumplió su sueño de conocer a Papá Noel y murió en sus brazos [VIDEO]

Esta no es una historia tradicional de Navidad con un final feliz. Esta es una historia llena de nostalgia donde Papá Noel y un niño que pidió conocerlo se dan un fuerte y amoroso abrazo, el último de la vida del pequeño.

Todo empezó cuando una enfermera llamó a Papá Noel y le pidió que se ponga de inmediato su traje y acuda al hospital, pues ya no había más tiempo, que había un pequeño que quería conocerlo.

"Mi teléfono sonó. Del otro lado de la línea era una enfermera que conozco, ella trabaja en un hospital, me comentó que había un niño de 5 años, que estaba muy enfermo y su mayor deseo era conocer a Santa Claus", contó Eric Schmitt-Matzen, un hombre de 60 años que ha entregado su vida a interpretar a este personaje lleno de ilusión.

"Simplemente ponte los lentes y tus tirantes y ven de inmediato. No tenemos más tiempo", le recalcó la enfermera.

Es así como el hombre llegó al hospital a los 15 minutos, una vez en la habitación del niño pidió a su familia que lo dejaran solo con él, con la finalidad de que la tristeza de la familia no interfiriera con el encuentro mágico y lleno de ilusión que había preparado para él.

"El pequeñín estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, me vio y sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije: ¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera te puedes perder la Navidad!…¿sabes una cosa?, ¡Eres mi duende número uno, el favorito!, entonces el niño iluminó su rostro y me preguntó «¿De verdad?", contó Papa Noel.

"Luego, le di el regalo, era un juguete de la serie de TV PAW Patrol, lo abrió con mucho esfuerzo mientras en su carita se dibujaba una sonrisa, luego se incorporó para darme un gran abrazo", recordó entre lágrimas.

"Dicen que me voy a morir. ¿Cómo sabré a dónde voy cuando llegue?", le preguntó el niño a Santa, a lo que él respondió: "Cuando llegues, tú les dices que eres el duende número uno de Santa y vas a entrar de inmediato".

Es así como ambos se abrazaron y el pequeño murió. Los padres veían todo afuera de la sala, cuando la madre se dio cuenta de su hijo, entró al cuarto y gritó: "¡No, no, Díos mío, todavía no!".

"Le entregué a su hijo y me fui de inmediato", contó Schmitt-Matzen, quien confesó que le afectó mucho vivir esa experiencia. Sin embargo, recalcó que él seguirá interpretando a este querido personaje.