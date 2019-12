Danna Paola a quienes la critican por su peso: "Me siento bien, soy una mujer real"

Cansada de las críticas por su peso, Danna Paola no se contuvo y respondió fuertemente a sus haters, quienes la atacan por su físico.

Con 20 años de carrera, la actriz y cantante señaló que ya está acostumbrada a esta serie de críticas, pero no es correcto tolerar.

“No por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario”, indicó Danna Paola al programa “Sale el Sol”, de Imagen Televisión.

“Si somos mujeres y también somos voces, que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene, lo voy a hacer”, añadió.

La joven señaló que no permite que las criticas la afecten, pero ningún famoso debería ser presa de estos ataques.

“Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal, y es algo que yo he ido aprendiendo. No es fácil, pero hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy. Para mí lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado, y poco a poco, aunque nunca es fácil, hay altas y bajas”, señaló.

Danna Paola indicó que usa las redes sociales para comunicarse con sus fans de la forma más real posible, y es algo que nunca lo va a cambiar. La cantante aseguró que no comprende que la gente la juzgue por "ser real".

“Yo creo que alguna crítica sobre tu físico, que si esto que si lo otro. No a todo el mundo te va a decir ‘me encantas’. O sea todo el mundo va a ser diferente, cada quien tiene diferentes gustos, somos humanos, no somos perfectos, y también hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real. Entonces, hay que apoyar más a lo que es real. Claramente, la gente se siente más identificada contigo”, indicó.

Finalmente envió un saludo a sus detractores. “Hay que amarse como uno es, uno no es perfecto, y nadie es perfecto, love yourself (ámate) por favor”, remarcó.