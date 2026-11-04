El Niño amenaza a empresas en Perú: conoce el seguro que permite recibir pagos ante lluvias intensas e inundaciones

El Fenómeno El Niño eleva el riesgo de lluvias e inundaciones en Perú. Conoce cómo funcionan los seguros paramétricos regulados por la SBS y cuándo pueden activar pagos.

Ante el riesgo de precipitaciones extraordinarias en el norte del país, los seguros paramétricos surgen como una alternativa para proteger la continuidad de los negocios. La SBS ya estableció las reglas para su funcionamiento.

Ante el riesgo de precipitaciones extraordinarias en el norte del país, los seguros paramétricos surgen como una alternativa para proteger la continuidad de los negocios. La SBS ya estableció las reglas para su funcionamiento.

Las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño podrían generar importantes pérdidas económicas para las empresas peruanas, especialmente aquellas ubicadas en la costa norte. Frente a este escenario, los seguros paramétricos se presentan como una herramienta financiera que permite acceder a pagos cuando determinados fenómenos naturales alcanzan niveles previamente establecidos.

Este mecanismo, recientemente regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), funciona de manera diferente a las pólizas convencionales. Su principal característica es que no requiere una evaluación inicial de los daños materiales para activar el desembolso, sino la comprobación de un indicador objetivo, como la cantidad de lluvia acumulada o el nivel de un río.

¿Qué son los seguros paramétricos y cómo funcionan en Perú?

Los seguros paramétricos son coberturas diseñadas para realizar pagos cuando ocurre un evento medible que cumple las condiciones acordadas entre la aseguradora y el cliente.

Por ejemplo, una empresa ubicada en una zona vulnerable a inundaciones podría contratar una póliza que se active cuando las precipitaciones superen una cantidad específica de milímetros durante un periodo determinado.

A diferencia de los seguros tradicionales, que generalmente requieren verificar y cuantificar los daños antes de determinar la indemnización, este sistema utiliza información procedente de fuentes independientes.

En septiembre de 2026, la SBS aprobó el Reglamento de Seguros Paramétricos mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026, estableciendo las condiciones para ofrecer y administrar estas coberturas en el mercado peruano.

La normativa exige que cada contrato especifique el fenómeno cubierto, la zona geográfica, el indicador utilizado, el umbral que activa el pago y la fuente encargada de proporcionar los datos.

¿Por qué estos seguros podrían ayudar a las empresas durante El Niño?

Uno de los principales beneficios de este mecanismo es la posibilidad de obtener liquidez sin esperar la conclusión de un proceso convencional de evaluación de daños.

Esto puede resultar importante para negocios que necesitan cubrir gastos urgentes, mantener sus operaciones o afrontar interrupciones en el transporte y abastecimiento.

Giulio Valz-Gen, gerente general de Howden Group Perú, explicó que estas pólizas pueden complementar los seguros tradicionales.

"Este tipo de cobertura puede funcionar como una capa de liquidez para enfrentar gastos de emergencia y sostener la continuidad operativa", afirmó.

Sin embargo, el especialista precisó que los seguros paramétricos no sustituyen las coberturas destinadas a proteger instalaciones, maquinaria u otros bienes frente a daños materiales.

También existe una limitación importante: el pago depende del cumplimiento del indicador establecido en el contrato, incluso cuando las pérdidas reales de la empresa sean mayores o menores.

Esta diferencia se conoce como riesgo base y debe considerarse al momento de diseñar la cobertura.

El Niño podría mantener condiciones extraordinarias hasta febrero de 2027

El interés por estos mecanismos financieros aumenta ante las advertencias meteorológicas relacionadas con el comportamiento del océano Pacífico.

Según el escenario descrito por el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el calentamiento del mar frente a la costa peruana podría mantener condiciones extraordinarias hasta febrero de 2027.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones anticipadas en regiones como Tumbes y Piura.

Uno de los registros más significativos ocurrió el 26 de septiembre, cuando la estación Cañaveral, en Tumbes, acumuló 78,5 milímetros de lluvia en 24 horas, una cantidad considerable frente a sus valores climáticos habituales.

Este panorama incrementa la necesidad de evaluar medidas de prevención en sectores como agricultura, comercio, transporte y otras actividades expuestas a inundaciones o interrupciones operativas.

¿Cuánto crecerá el mercado de seguros paramétricos?

Aunque todavía representan un segmento pequeño frente a las pólizas tradicionales, los seguros paramétricos registran perspectivas de crecimiento internacional.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Allied Market Research, este mercado alcanzó aproximadamente USD 18.000 millones en 2023 y podría llegar a USD 34.400 millones en 2033.

Estas cifras corresponden a proyecciones privadas y no a una medición oficial uniforme de las primas comercializadas a escala mundial.

En Perú, la regulación de la SBS abre oportunidades para desarrollar coberturas adaptadas a distintas actividades económicas, especialmente aquellas expuestas a fenómenos naturales.

No obstante, su efectividad dependerá de que los indicadores contratados representen adecuadamente los riesgos de cada empresa y de que las condiciones de pago sean claras.