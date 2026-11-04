Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - https://wapa.pe/ocio/2026/11/04/sismate-emite-alerta-tsunami-detalles-simulacro-en-peru-215788

El Niño amenaza a empresas en Perú: conoce el seguro que permite recibir pagos ante lluvias intensas e inundaciones

El Fenómeno El Niño eleva el riesgo de lluvias e inundaciones en Perú. Conoce cómo funcionan los seguros paramétricos regulados por la SBS y cuándo pueden activar pagos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El Niño amenaza a empresas en Perú: conoce el seguro que permite recibir pagos ante lluvias intensas e inundaciones
    Ante el riesgo de precipitaciones extraordinarias en el norte del país, los seguros paramétricos surgen como una alternativa para proteger la continuidad de los negocios. La SBS ya estableció las reglas para su funcionamiento.
    El Niño amenaza a empresas en Perú: conoce el seguro que permite recibir pagos ante lluvias intensas e inundaciones

    Las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño podrían generar importantes pérdidas económicas para las empresas peruanas, especialmente aquellas ubicadas en la costa norte. Frente a este escenario, los seguros paramétricos se presentan como una herramienta financiera que permite acceder a pagos cuando determinados fenómenos naturales alcanzan niveles previamente establecidos.

    Este mecanismo, recientemente regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), funciona de manera diferente a las pólizas convencionales. Su principal característica es que no requiere una evaluación inicial de los daños materiales para activar el desembolso, sino la comprobación de un indicador objetivo, como la cantidad de lluvia acumulada o el nivel de un río.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡ATENCIÓN! Limón, arroz y otros alimentos podrían escasear en Perú por el fenómeno El Niño

    ¿Qué son los seguros paramétricos y cómo funcionan en Perú?

    Los seguros paramétricos son coberturas diseñadas para realizar pagos cuando ocurre un evento medible que cumple las condiciones acordadas entre la aseguradora y el cliente.

    Por ejemplo, una empresa ubicada en una zona vulnerable a inundaciones podría contratar una póliza que se active cuando las precipitaciones superen una cantidad específica de milímetros durante un periodo determinado.

    A diferencia de los seguros tradicionales, que generalmente requieren verificar y cuantificar los daños antes de determinar la indemnización, este sistema utiliza información procedente de fuentes independientes.

    En septiembre de 2026, la SBS aprobó el Reglamento de Seguros Paramétricos mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026, estableciendo las condiciones para ofrecer y administrar estas coberturas en el mercado peruano.

    La normativa exige que cada contrato especifique el fenómeno cubierto, la zona geográfica, el indicador utilizado, el umbral que activa el pago y la fuente encargada de proporcionar los datos.

    ¿Por qué estos seguros podrían ayudar a las empresas durante El Niño?

    Uno de los principales beneficios de este mecanismo es la posibilidad de obtener liquidez sin esperar la conclusión de un proceso convencional de evaluación de daños.

    Esto puede resultar importante para negocios que necesitan cubrir gastos urgentes, mantener sus operaciones o afrontar interrupciones en el transporte y abastecimiento.

    Giulio Valz-Gen, gerente general de Howden Group Perú, explicó que estas pólizas pueden complementar los seguros tradicionales.

    "Este tipo de cobertura puede funcionar como una capa de liquidez para enfrentar gastos de emergencia y sostener la continuidad operativa", afirmó.

    Sin embargo, el especialista precisó que los seguros paramétricos no sustituyen las coberturas destinadas a proteger instalaciones, maquinaria u otros bienes frente a daños materiales.

    También existe una limitación importante: el pago depende del cumplimiento del indicador establecido en el contrato, incluso cuando las pérdidas reales de la empresa sean mayores o menores.

    Esta diferencia se conoce como riesgo base y debe considerarse al momento de diseñar la cobertura.

    El Niño podría mantener condiciones extraordinarias hasta febrero de 2027

    El interés por estos mecanismos financieros aumenta ante las advertencias meteorológicas relacionadas con el comportamiento del océano Pacífico.

    Según el escenario descrito por el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el calentamiento del mar frente a la costa peruana podría mantener condiciones extraordinarias hasta febrero de 2027.

    Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones anticipadas en regiones como Tumbes y Piura.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ES OFICIAL | CTS llega este mes de NOVIEMBRE pero con un CAMBIO en la FECHA LÍMITE: Ellos podrán retirarla

    Uno de los registros más significativos ocurrió el 26 de septiembre, cuando la estación Cañaveral, en Tumbes, acumuló 78,5 milímetros de lluvia en 24 horas, una cantidad considerable frente a sus valores climáticos habituales.

    Este panorama incrementa la necesidad de evaluar medidas de prevención en sectores como agricultura, comercio, transporte y otras actividades expuestas a inundaciones o interrupciones operativas.

    ¿Cuánto crecerá el mercado de seguros paramétricos?

    Aunque todavía representan un segmento pequeño frente a las pólizas tradicionales, los seguros paramétricos registran perspectivas de crecimiento internacional.

    De acuerdo con estimaciones de la consultora Allied Market Research, este mercado alcanzó aproximadamente USD 18.000 millones en 2023 y podría llegar a USD 34.400 millones en 2033.

    Estas cifras corresponden a proyecciones privadas y no a una medición oficial uniforme de las primas comercializadas a escala mundial.

    En Perú, la regulación de la SBS abre oportunidades para desarrollar coberturas adaptadas a distintas actividades económicas, especialmente aquellas expuestas a fenómenos naturales.

    No obstante, su efectividad dependerá de que los indicadores contratados representen adecuadamente los riesgos de cada empresa y de que las condiciones de pago sean claras.

    Ante la posibilidad de lluvias intensas durante los próximos meses, estos instrumentos podrían convertirse en una alternativa complementaria para las organizaciones que buscan reducir el impacto financiero de los desastres naturales.

    SOBRE EL AUTOR:
    El Niño amenaza a empresas en Perú: conoce el seguro que permite recibir pagos ante lluvias intensas e inundaciones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    URGENTE | Sismate emitió alarma de ALERTA DE TSUNAMI hoy en Perú: ¿Por qué se ACTIVÓ y sorprendió a todos?

    Banco de la Nación otorga PRÉSTAMO de hasta S/ 100 MIL para ayudar en tus GASTOS o DEUDAS: revisa si puedes ADQUIRIRLO AQUÍ

    ¡HASTA 10 HORAS SIN LUZ! Pluz Energía confirma CORTES de LUZ este 4 de noviembre en Lima y Callao: revisa AQUÍ distritos y horarios

    Corte de agua en Lima este 4 de noviembre por hasta más de 12 HORAS: Conoce todos los DISTRITOS AFECTADOS

    DÍA NO LABORABLE el 5 de noviembre: Entérate AQUÍ si te toca descanso remunerado

    Lo más vistos en Ocio

    VER 'X-Men 97', CAPÍTULOS COMPLETOS en español latino: LINK para ver ONLINE serie de Marvel

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Lima Metropolitana declarado en EMERGENCIA por El Niño: consulta los distritos afectados y qué se viene

    Quiénes son los dueños de tiendas 3a que se imponen para destronar a Mass y Tambo

    SEDAPAL anuncia CORTE DE AGUA para este 29 de octubre: 6 DISTRITOS se quedarían hasta 12 HORAS sin el SERVICIO

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales. Incluye Jockey Plaza

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Digital Market

    Licencia Microsoft Office 2024 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    A & C Estética Integral y Spa.

    Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

    PRECIO

    S/ 169.00
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza