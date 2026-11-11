¡TRAGEDIA EN CHICLAYO! Obrero pierde la vida tras desplomarse arco que construían para recibir al papa León XIV

Un obrero murió tras desplomarse el arco de bienvenida al papa León XIV en Pimentel, Chiclayo. Conoce cómo ocurrió el accidente y qué investigan las autoridades.

El trabajador realizaba labores de tarrajeo cuando la estructura cedió en el ingreso de la urbanización El Santuario, en Pimentel.

El trabajador realizaba labores de tarrajeo cuando la estructura cedió en el ingreso de la urbanización El Santuario, en Pimentel.

Los preparativos para recibir al papa León XIV en Lambayeque quedaron marcados por una tragedia. Un obrero perdió la vida este miércoles 11 de noviembre luego de que se desplomara el arco de bienvenida que ayudaba a construir en la urbanización El Santuario, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo.

El accidente ocurrió mientras el trabajador realizaba labores de tarrajeo en la estructura , que todavía se encontraba en construcción. Según los reportes difundidos por medios locales, el arco cedió repentinamente y cayó junto con su armazón de fierro.

Personal de salud acudió al lugar para auxiliarlo, pero confirmó su fallecimiento minutos después. Agentes de la Policía Nacional y serenazgo también llegaron para iniciar las diligencias correspondientes.

¿Dónde ocurrió el accidente que terminó con la vida del obrero?

El desplome se registró en el ingreso de la urbanización El Santuario, en Pimentel, donde se construía una estructura para recibir al sumo pontífice durante su próxima visita a Lambayeque.

De acuerdo con los vecinos, los trabajos habían comenzado aproximadamente dos semanas antes y todavía no habían culminado.

Tras el accidente, algunos testigos cuestionaron la resistencia de los materiales utilizados y señalaron que los fierros empleados serían demasiado delgados para soportar el peso de la construcción.

Estas versiones deberán ser verificadas mediante las investigaciones técnicas y policiales para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.

Papa León XIV llegará a Chiclayo este viernes 13 de noviembre

El accidente ocurrió a pocos días de la llegada del papa León XIV a Lambayeque, donde tiene previsto participar en una multitudinaria celebración religiosa en las Pampas de Pimentel.

El pontífice llegará a Chiclayo este viernes 13 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú. Durante su recorrido también contempla visitar el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, uno de los lugares vinculados con su trayectoria religiosa en el país.