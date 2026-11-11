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¡TRAGEDIA EN CHICLAYO! Obrero pierde la vida tras desplomarse arco que construían para recibir al papa León XIV

Un obrero murió tras desplomarse el arco de bienvenida al papa León XIV en Pimentel, Chiclayo. Conoce cómo ocurrió el accidente y qué investigan las autoridades.

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    ¡TRAGEDIA EN CHICLAYO! Obrero pierde la vida tras desplomarse arco que construían para recibir al papa León XIV
    El trabajador realizaba labores de tarrajeo cuando la estructura cedió en el ingreso de la urbanización El Santuario, en Pimentel.
    ¡TRAGEDIA EN CHICLAYO! Obrero pierde la vida tras desplomarse arco que construían para recibir al papa León XIV

    Los preparativos para recibir al papa León XIV en Lambayeque quedaron marcados por una tragedia. Un obrero perdió la vida este miércoles 11 de noviembre luego de que se desplomara el arco de bienvenida que ayudaba a construir en la urbanización El Santuario, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo.

    El accidente ocurrió mientras el trabajador realizaba labores de tarrajeo en la estructura, que todavía se encontraba en construcción. Según los reportes difundidos por medios locales, el arco cedió repentinamente y cayó junto con su armazón de fierro.

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    Personal de salud acudió al lugar para auxiliarlo, pero confirmó su fallecimiento minutos después. Agentes de la Policía Nacional y serenazgo también llegaron para iniciar las diligencias correspondientes.

    ¿Dónde ocurrió el accidente que terminó con la vida del obrero?

    El desplome se registró en el ingreso de la urbanización El Santuario, en Pimentel, donde se construía una estructura para recibir al sumo pontífice durante su próxima visita a Lambayeque.

    De acuerdo con los vecinos, los trabajos habían comenzado aproximadamente dos semanas antes y todavía no habían culminado.

    Tras el accidente, algunos testigos cuestionaron la resistencia de los materiales utilizados y señalaron que los fierros empleados serían demasiado delgados para soportar el peso de la construcción.

    Estas versiones deberán ser verificadas mediante las investigaciones técnicas y policiales para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.

    Papa León XIV llegará a Chiclayo este viernes 13 de noviembre

    El accidente ocurrió a pocos días de la llegada del papa León XIV a Lambayeque, donde tiene previsto participar en una multitudinaria celebración religiosa en las Pampas de Pimentel.

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    El pontífice llegará a Chiclayo este viernes 13 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú. Durante su recorrido también contempla visitar el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, uno de los lugares vinculados con su trayectoria religiosa en el país.

    La muerte del trabajador ha generado preocupación entre los vecinos, quienes esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente y determinen las responsabilidades correspondientes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TRAGEDIA EN CHICLAYO! Obrero pierde la vida tras desplomarse arco que construían para recibir al papa León XIV
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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