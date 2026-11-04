¡ATENCIÓN! Limón, arroz y otros alimentos podrían escasear en Perú por el fenómeno El Niño

Advierten posible escasez de arroz, limón, papa, choclo y plátano por El Niño en Perú . Conoce qué alimentos podrían subir de precio y cómo prepararte.

Estos son los alimentos que serán difíciles de conseguir. | Composición Wapa

Estos son los alimentos que serán difíciles de conseguir. | Composición Wapa

El fenómeno El Niño podría generar serias dificultades para el abastecimiento de alimentos en los mercados peruanos durante los próximos meses. El especialista en planificación territorial y gestión de riesgos, Fernando Neyra, advirtió que productos básicos como el arroz, limón, plátano, choclo y papa podrían escasear y experimentar aumentos de precio debido a las consecuencias de las lluvias intensas.

Durante una entrevista en el programa 'Encendidos', el experto explicó que las precipitaciones, los deslizamientos y las interrupciones de carreteras podrían perjudicar el traslado de productos agrícolas hacia los principales centros de abastecimiento del país.

¿Qué alimentos podrían escasear en Perú por el fenómeno El Niño?

Fernando Neyra identificó 5 productos de consumo habitual que podrían presentar dificultades de abastecimiento si se producen eventos climáticos intensos durante el verano.

Entre los alimentos mencionados se encuentran:

Arroz: podría registrar problemas de disponibilidad y aumentos de precio. Limón: su comercialización podría verse afectada por las lluvias. Plátano: podría presentar dificultades de transporte y conservación. Choclo: su abastecimiento podría disminuir ante problemas en la producción agrícola. Papa: podría experimentar incrementos de precio por interrupciones en su distribución.

El especialista recordó que durante El Niño costero de 2017 se registraron importantes complicaciones en febrero y marzo, cuando los huaicos y bloqueos de carreteras dificultaron la llegada de alimentos a diferentes mercados.

Según explicó, aquella situación comenzó a normalizarse aproximadamente a mediados de ese año. Sin embargo, precisó que los efectos de un nuevo evento climático dependerán de su intensidad y de las medidas preventivas adoptadas.

¿Qué alimentos pueden reemplazar al arroz, limón y papa si suben de precio?

Ante un posible encarecimiento de los productos, Neyra recomendó que las familias consideren alternativas para diversificar su alimentación y reducir el impacto en sus presupuestos.

Producto que podría escasear Alternativas sugeridas

No obstante, el especialista advirtió que un incremento de la demanda de estos sustitutos también podría provocar variaciones en sus precios.

Asimismo, aconsejó comprar progresivamente productos no perecibles, como menestras y conservas, sin realizar adquisiciones excesivas que puedan afectar la disponibilidad en los mercados.

Especialista advierte que el calor podría acelerar el deterioro de los alimentos

Otro factor que deben considerar las familias es el aumento de las temperaturas durante el verano, debido a que puede reducir el tiempo de conservación de frutas y verduras.

Neyra explicó que algunos productos se deterioran con mayor rapidez cuando permanecen expuestos al calor.

"Con la temperatura hay que tener en cuenta que los alimentos, sobre todo las verduras o las frutas. De repente, un plátano en invierno te dura una semana, pero un plátano en verano, en dos días ya está negro", señaló.

Por ello, recomendó planificar las compras y evitar almacenar grandes cantidades de alimentos perecibles que podrían malograrse antes de ser consumidos.

¿Qué medidas debería adoptar el Gobierno ante una posible escasez de alimentos?

Fernando Neyra también planteó la necesidad de implementar almacenes de provisiones en zonas estratégicas, especialmente en localidades donde viven familias en situación de vulnerabilidad.

"El Estado tiene que comenzar a desarrollar estos almacenamientos de provisiones en lugares estratégicos donde obviamente tenemos un potencial de personas, sobre todo vulnerables. Hablamos de niños y de ancianos, que obviamente van a reducir su ingesta alimentaria con este evento", expresó.

Además, pidió fortalecer la vigilancia del abastecimiento y transparentar la información sobre los productos que ingresan a los mercados, con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados.

"Se está generando especulación innecesariamente con la subida de precios y hay que transparentar para que, obviamente, la gente esté informada y se hagan controles en los mercados", sostuvo.

Finalmente, el especialista resaltó la importancia de anticiparse a los posibles efectos de El Niño mediante una adecuada planificación familiar y medidas preventivas que permitan proteger el abastecimiento de alimentos.