El Niño ya se siente en los mercados: estos alimentos registraron fuertes alzas y preocupan a las familias

¡Suben los alimentos en Lima! El choclo aumentó 45%, el bonito más de 20% y la inflación llegó a 5,25%. Conoce qué productos cuestan más en octubre.

Conoce cuáles son los alimentos que han incrementado sus precios.

Conoce cuáles son los alimentos que han incrementado sus precios.

Hacer las compras en los mercados de Lima Metropolitana representa un gasto cada vez mayor para las familias. Durante octubre, varios alimentos de consumo habitual registraron importantes incrementos, en un contexto en el que la inflación acumulada de los últimos 12 meses llegó al 5,25%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Entre los productos que más llamaron la atención por sus variaciones destacan el choclo, cuyo precio se elevó 45%, y el bonito, que superó el 20% de incremento. A ellos se suman la papa amarilla y la papa color, cuyos valores también aumentaron por encima del 10%.

La situación preocupa a los consumidores, especialmente porque el indicador de Lima Metropolitana superó el rango meta de inflación establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se encuentra entre 1% y 3%. A nivel nacional, la inflación acumulada llegó al 4,83%.

¿Qué alimentos subieron más de precio en Lima durante octubre?

El choclo encabezó la lista de productos que experimentaron mayores incrementos en los mercados de la capital. Su precio aumentó 45% durante octubre, mientras que el bonito registró una variación superior al 20%.

Otros alimentos que también encarecieron fueron:

Choclo: aumento del 45%.

Bonito: incremento superior al 20%.

Papa color: subida mayor al 10%.

Papa amarilla: incremento superior al 10%.

Zanahoria y arveja: también registraron alzas.

Estas variaciones repercuten directamente en el presupuesto familiar, debido a que se trata de productos utilizados habitualmente en la preparación de diferentes platos de la gastronomía peruana.

De acuerdo con el cálculo basado en la inflación de Lima Metropolitana, un producto que costaba S/ 100 en noviembre de 2025 pasó a representar un gasto de S/ 105,25 en octubre de 2026.

El precio del pescado aumentará un 20%.

¿Por qué están subiendo los precios de los alimentos en los mercados?

Entre los factores que podrían explicar el encarecimiento de los productos se encuentran las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno El Niño y el aumento de los costos de transporte.

Las precipitaciones y otros eventos asociados a las variaciones del clima pueden perjudicar los cultivos, dificultar las cosechas y reducir la disponibilidad de determinados alimentos. Cuando disminuye la oferta, los precios pueden experimentar presiones al alza.

Otro elemento importante es el costo de los combustibles, debido a que el traslado de los productos desde las zonas agrícolas y pesqueras hasta los mercados mayoristas implica gastos de transporte y distribución.

Durante un informe difundido por Latina también se hizo referencia al concepto de inflación climatológica, relacionado con el impacto de los fenómenos climáticos sobre la producción y los precios de los alimentos.

Inflación de octubre alcanza su nivel más alto en 38 meses

El incremento de los precios también se refleja en el comportamiento general de la economía. Según el reporte difundido por Latina, la inflación de octubre alcanzó su nivel más elevado de los últimos 38 meses, acercándose a los registros observados en agosto de 2023.

Este escenario mantiene la atención sobre las próximas decisiones del Banco Central de Reserva, debido a que el encarecimiento de los productos puede afectar el poder adquisitivo de los hogares.

Además, las lluvias reportadas en Tumbes y Piura mantienen la preocupación sobre el comportamiento de la producción agrícola en el norte del país, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.