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Corte de agua en Lima este 4 de noviembre por hasta más de 12 HORAS: Conoce todos los DISTRITOS AFECTADOS

Sedapal ha anunciado cortes de agua en Lima Metropolitana el 3 y 4 de noviembre debido a trabajos preventivos en varios distritos. Las suspensiones durarán hasta 15 horas.

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    Corte de agua en Lima este 4 de noviembre por hasta más de 12 HORAS: Conoce todos los DISTRITOS AFECTADOS
    Corte de agua en Lima este 4 de noviembre | Composición El Popular - Difusión
    Corte de agua en Lima este 4 de noviembre por hasta más de 12 HORAS: Conoce todos los DISTRITOS AFECTADOS

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció nuevos cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de noviembre en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del servicio alcanzará zonas de ocho distritos y, en algunos casos, se prolongará hasta por 15 horas, según el cronograma de la entidad.

    Las interrupciones se realizarán para ejecutar trabajos preventivos, como limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento. Ante esta medida, Sedapal recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación en recipientes limpios para evitar inconvenientes durante las labores.

    Corte de agua el 3 de noviembre: horarios y zonas afectadas

    Ate

    Horario: de 7.00 a. m. a 7.00 p. m.

    Zonas afectadas:

    • Sector 151: A. H. Huaycán Zona S.
    • UCV 211, 212, 213 y 213B Ampliación.
    • Asociación Cerro de la Libertad.
    • Asociación Productores 22 de Abril.
    • UCV 217 Nuevo Horizonte.
    • UCV 217 y 219A Nueva Esperanza.

    Pachacámac

    Horario: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    Zonas afectadas:

    • Sector 445 Manchay: Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, sector La Florida y sector El Pedregal.
    • Sector 454 Pachacámac: Asociación Fundo Mama Sicilia, Asociación Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros y Pueblo Pachacámac.

    San Juan de Lurigancho

    Horario: de 8.00 a. m. a 11.00 p. m.

    Zonas afectadas:

    • Sector 421: Agrupación Pueblos Hermanos de Mayobamba.
    • Cuadrante AF de la Nueva Juventud de la Ciudad de los Constructores.

    Breña

    Horario: de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

    Zona afectada:

    • Sector 14: urbanización Chacra Colorada, en el Cercado.
    • Cuadrante delimitado por las avenidas Zorritos, Alfonso Ugarte, Arica, la plaza Bolognesi, el jirón General Varela y el jirón Huántar, además de las calles interiores.

    Carabayllo

    Horario: de 12.00 m. a 8.00 p. m.

    Zonas afectadas:

    Sector 359:

    • Asociación de Vivienda Bellavista.
    • Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol II Etapa.
    • Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa.
    • C. P. R. Santa Rosa.
    • P. V. Bonavista.
    • P. V. La Florida II etapa.
    • P. V. Las Orquídeas de Carabayllo II.
    • P. V. Villa Emilia.
    • Pueblo Centro Poblado Rural Punchauca.

    Sector 357:

    • A. H. Cruz Milagrosa La Flor.
    • A. H. Las Dalias 17 de Febrero.
    • Asociaciones de Vivienda Villa Caudivilla y Villa Caudivilla Ampliación.
    • Asociación de Propietarios Los Girasoles de Carabayllo II etapa.
    • Asociación de Propietarios El Portal de Carabayllo.
    • Asociación de Propietarios Villa Gloria y Villa Los Ficus.
    • Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo.
    • Asociación de Vivienda La Muralla.
    • Asociación de Vivienda Las Casuarinas III etapa.
    • Asociación de Vivienda Las Garas y Las Garas Ampliación.
    • Asociación de Vivienda Los Álamos del Norte.
    • Asociación de Vivienda Residencial Limatambo I y II.
    • Asociación de Vivienda San Benito de Caudivilla.
    • Asociación de Vivienda Santa Rosa de Punchauca.
    • Asociación Estrella Solar.
    • Asociación Ex Fundo Caudivilla.
    • Huacoy y Punchauca.

    La Molina

    Horario: de 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

    Zonas afectadas:

    • Sector 198: urbanización La Molina Vieja I y II etapa.
    • Urbanización El Remanso de La Molina I etapa.
    • Urbanización La Hacienda.

    Corte de agua el 4 de noviembre: horarios y zonas afectadas

    Pachacámac

    Horario: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    Zonas afectadas:

    Sector 431 Manchay:

    • Asociación de la U. P. I. S. Vista Alegre de Manchay.
    • Asociación Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto.
    • C. P. R. Huertos de Manchay, sector A Los Eucaliptos.
    • C. P. R. Huertos de Manchay, sector F.
    • C. P. R. Huertos de Manchay, sector R Los Álamos.
    • C. P. R. Huertos de Manchay, parcela 1 sector R.
    • A. H. San Cristóbal.

    Sector 444 Manchay:

    • C. P. R. La Pradera.
    • C. P. R. Huertos de Manchay, sector Santa Rosa.
    • Asociación de Vivienda Sector El Balcón Huertos de Manchay.
    • C. P. R. Huertos de Manchay, sectores B y C.

    Sector 446 Manchay:

    • Asociación de Vivienda Los Ficus.

    Villa María del Triunfo

    Horario: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

    Zonas afectadas:

    Sector 309:

    • A. H. José Carlos Mariátegui, primera, tercera y séptima etapa.
    • P. J. Vallecito Bajo.
    • A. H. 30 de Agosto.
    • A. H. Santa Rosa de Belén.
    • San Gabriel Bajo: manzanas A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3.
    • Ampliación Vista Alegre.
    • A. H. Garcilaso de la Vega.
    • Ampliación 1ero de Mayo (Pilón).
    • P. J. Arenal Alto.

    Sector 310:

    • Cercado de Villa María del Triunfo (parte alta): manzanas F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20 e I20.
    • Asociación Central Unificada: manzanas F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19 y J20.
    • A. H. Arenal Alto.
    • A. H. El Chasqui.
    • Ampliación Sector Centenario.
    • Comité 32B: manzanas U5K, U5L y U5M.
    • Comité Vecinal 15.
    • A. H. San Isidro Labrador.

    Zonas de presión del sector 310:

    • Zona 1: manzanas D3, E1, E2, E3 y E4.
    • Zona 2: manzanas A, A’, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6’, K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4 y T4B.
    • Zona 3: manzanas A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K’1, K2, K3, K4, K5, K7’, K6M, W1, W2, W3, Z1 a Z7, R3, R4, T1, T2, T4A, X1, X2 y X5.
    • Zona 4: manzanas X, X6 y Y1 a Y4.

    Rímac

    Horario: de 12.00 m. a 8.00 p. m.

    Zona afectada:

    • Sector 203: A. H. Mariscal Castilla.

    La Molina

    Horario: de 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

    Zonas afectadas:

    Sector 197:

    • Asociación Las Flores de La Molina.
    • Urbanización Sol de La Molina I, II, III y IV etapa.
    • Asociación de Vivienda Los Huertos (Los Pilones).
    • Urbanización La Riviera.
    • Cooperativa de Vivienda MUSA I, II y III etapa.
    • Asociación Los Arbolitos.
    • Urbanización Sol de La Molina II y III etapa.

    Se recomienda a los vecinos de las zonas incluidas en el cronograma revisar los horarios correspondientes y reservar agua para las actividades esenciales durante la interrupción del servicio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua en Lima este 4 de noviembre por hasta más de 12 HORAS: Conoce todos los DISTRITOS AFECTADOS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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