¡PREPARA TUS RESERVAS! Sedapal anuncia suspensión del agua este 7 de noviembre: conoce los sectores afectados

Sedapal anuncia cortes de agua en sectores de Lima este sábado 7 de noviembre . Conoce los horarios, zonas afectadas y recomendaciones para prevenir inconvenientes.

Los residentes de diversas zonas de Lima Metropolitana deberán adoptar medidas preventivas este sábado 7 de noviembre, debido a un nuevo corte programado del servicio de agua potable anunciado por Sedapal. La interrupción se realizará como parte de una serie de intervenciones técnicas destinadas al mantenimiento de las redes de distribución y al mejoramiento de la infraestructura que permite abastecer a miles de hogares de la capital.

La restricción del suministro no comprenderá necesariamente a todos los vecinos de los distritos considerados en la programación. Según precisó la empresa estatal, los trabajos se desarrollarán en sectores específicos, por lo que únicamente determinadas calles, urbanizaciones y áreas residenciales experimentarán la suspensión temporal. En ese sentido, resulta fundamental que los usuarios comprueben si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas afectadas.

Asimismo, los horarios establecidos para el corte y la recuperación del servicio serán diferentes dependiendo del lugar donde se ejecuten las labores. Esto se debe a que cada intervención requiere tiempos particulares para su desarrollo. Por tal motivo, Sedapal recomienda consultar la programación correspondiente a cada sector para conocer cuándo comenzará la restricción y a qué hora está previsto el restablecimiento del abastecimiento.

Esta situación podría ocasionar dificultades tanto en los hogares como en negocios y establecimientos que necesitan disponer de agua de manera permanente. Durante el periodo de suspensión, actividades habituales como cocinar, realizar la limpieza doméstica, lavar prendas o utilizar los servicios sanitarios podrían verse limitadas por la falta del recurso.

Frente a esta medida, se aconseja a la población guardar con anticipación una reserva de agua potable que permita atender sus necesidades esenciales mientras duren los trabajos. Del mismo modo, es importante utilizarla responsablemente, evitar consumos innecesarios y almacenar una cantidad adecuada según el número de integrantes de cada familia.

¿Cuáles son las zonas afectadas para este sábado 7 de noviembre?

Lurigancho

Urb. San Antonio de Huampaní

Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa

Urb. Huampaní

Asoc. Boulevard

Asoc. 30 Amigos

Hora: siete a. m. - siete p. m.

Puente Piedra

P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada

A. H. Laderas de Chillón 2da explanada

Urb. Residencial La Ensenada

Hora: 12.00 m. - ocho p. m.

La Molina

Urb. El Remanso I y II etapa

Conjunto Resid. Jorge Chávez

Urb. Islas del Sol

Urb. Los Sirius I, II y III etapa

Asoc. Roardi

Asoc. San Francisco

Urb. La Molina Vieja II y III etapa

Hora: una p. m. - 11.50 p. m.