¡Lima podría soportar hasta 38 °C! Senamhi advierte cómo será el intenso calor del próximo verano

Senamhi advierte que Lima podría alcanzar una sensación térmica de 38 °C en verano de 2027. Conoce cuándo llegará el calor extremo y dónde lloverá.

Entre febrero y marzo, Lima podría registrar temperaturas próximas a los 36 grados centígrados. | Composición Wapa

Entre febrero y marzo, Lima podría registrar temperaturas próximas a los 36 grados centígrados. | Composición Wapa

El intenso calor que afecta a Lima Metropolitana y otras ciudades de la costa peruana podría agravarse durante los próximos meses. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las temperaturas continuarán aumentando debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, especialmente con la llegada del verano de 2027.

Grinia Ávalos, jefa encargada del organismo meteorológico, explicó que la capital podría experimentar registros de hasta 36 grados centígrados entre febrero y marzo, mientras que la sensación térmica alcanzaría aproximadamente los 38 °C.

La especialista también alertó sobre un nuevo episodio de precipitaciones en el norte del país, donde las lluvias podrían intensificarse desde el jueves 5 de noviembre.

¿Cuándo llegará Lima a los 38 °C por el fenómeno El Niño?

Durante una entrevista en 'La rotativa del aire', Grinia Ávalos señaló que las temperaturas previstas para el próximo verano podrían superar considerablemente los valores habituales de la capital.

Según explicó, el calentamiento asociado a El Niño podría provocar anomalías de entre cinco y seis grados respecto de los promedios normales.

"Ciertamente son 5 o 6 grados en promedio por encima de lo normal. No estamos descartando entre los 34 y 36 grados en Lima para febrero o marzo, con una sensación térmica de dos grados. Estamos hablando de 38 °C aproximadamente, como sensación térmica en Lima. Esas son las condiciones que impone un Niño ya extraordinario", manifestó Grinia Ávalos.

La advertencia llega después de que Lima Metropolitana registrara temperaturas superiores a los 30 °C durante los primeros días de noviembre, en medio de un periodo de calor intenso que también afecta a otras localidades del litoral peruano.

Es importante precisar que los 38 °C corresponden a una estimación de sensación térmica, mientras que la temperatura del aire podría situarse entre los 34 °C y 36 °C, según el escenario presentado por Senamhi.

Senamhi anuncia nuevas lluvias en Tumbes y Piura desde el 5 de noviembre

El fenómeno El Niño también podría generar complicaciones en la costa norte debido al incremento de las precipitaciones.

La representante del Senamhi informó que las regiones de Tumbes y Piura podrían experimentar un nuevo episodio de lluvias a partir del jueves 5 de noviembre, luego de un periodo de menor nubosidad.

"Estamos prestando mucha atención a cómo es que evolucionan las lluvias, principalmente en la costa norte, porque ya hay un explícito adelanto de las lluvias en Tumbes y Piura, que empezó a finales de septiembre", expresó Ávalos.

Asimismo, detalló que este nuevo evento corresponde al tercer pulso de precipitaciones identificado por la institución.

"A partir del 5 y 6 (de noviembre); nuevamente tenemos un pulso de lluvias, que sería como nosotros lo denominamos, el tercer pulso. Hemos tenido una ausencia de nubosidad, ha estado tranquilo, digamos, la costa norte: pero a partir del 5, 6 y 7 (de noviembre) nuevamente inician progresivamente las lluvias", sentenció.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarían de manera progresiva y podrían afectar distintas zonas de ambas regiones.

¿Por qué las nuevas lluvias podrían provocar huaicos e inundaciones?

Grinia Ávalos también explicó que uno de los principales riesgos asociados a las precipitaciones consecutivas es la saturación del suelo.

Este fenómeno ocurre cuando el terreno acumula tanta humedad que disminuye su capacidad de absorber nuevas cantidades de agua.

"Un suelo saturado significa que cuando ya hay una cantidad importante de lluvia que cae en el suelo y se almacena en el suelo, la cantidad de agua o humedad que resiste el suelo también va disminuyendo, de manera que cuando viene un tercer, cuarto pulso de lluvia, ya los suelos no resisten más captación de lluvia y se generan con mayor facilidad la activación de quebradas", expresó.

Esta situación podría favorecer la activación de quebradas, deslizamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables de la costa norte.

Ante este panorama, resulta importante que la población permanezca atenta a los avisos oficiales del Senamhi y a las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo de desastres.