¿Tu región está en alerta roja? Senamhi alerta por lluvias intensas entre el 27 y 29 de octubre

Senamhi advierte lluvias extremas, granizo y fuertes vientos hasta el 29 de octubre . Revisa las 11 regiones afectadas y las recomendaciones de Indeci.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de lluvias de fuerte a extrema intensidad en distintas zonas del país entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. A través del aviso meteorológico N.° 440, la institución estableció una alerta de nivel rojo que comprende sectores de la costa norte y la sierra peruana.

El pronóstico contempla precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 40 km/h. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades y ciudadanos a reforzar las medidas de prevención.

¿Cuáles son las 11 regiones afectadas por la alerta roja del Senamhi?

De acuerdo con el aviso meteorológico, las precipitaciones podrían presentarse en sectores de los siguientes departamentos:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Cajamarca

Cusco

Huánuco

La Libertad

Lambayeque

Piura

Puno

Tumbes

La intensidad de las lluvias variará según la ubicación geográfica. En la sierra norte se esperan acumulados de entre 11 y 29 milímetros diarios, mientras que en la costa norte los registros podrían oscilar entre dos y 21 milímetros por día.

En la sierra sur, las precipitaciones alcanzarían valores de entre uno y 15 milímetros diarios. Además, se prevén posibles nevadas en localidades situadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar.

En el caso de la costa norte, las lluvias se concentrarían principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura.

Indeci advierte sobre posibles huaicos y deslizamientos

Frente a las condiciones meteorológicas previstas, el Indeci recomendó a los gobiernos regionales y municipales verificar el estado de las rutas de evacuación y asegurarse de que permanezcan despejadas y correctamente señalizadas.

Esta medida busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia lugares seguros ante posibles emergencias provocadas por las precipitaciones, especialmente en zonas vulnerables a huaicos y deslizamientos.

Asimismo, la institución pidió comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías para responder oportunamente ante cualquier incidente.

¿Qué medidas deben tomar las familias ante las lluvias intensas?

El Indeci también difundió recomendaciones dirigidas a la población para reducir los riesgos durante los días de alerta.

Entre las principales medidas se encuentra reforzar y proteger los techos de las viviendas, especialmente en zonas donde las lluvias podrían ocasionar filtraciones o daños estructurales.

Además, se aconseja coordinar con las autoridades locales la implementación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas, alarmas o altoparlantes, que permitan advertir rápidamente sobre una emergencia.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continuará monitoreando las condiciones en los once departamentos comprendidos en el aviso y coordinando con las autoridades regionales y locales las acciones de respuesta necesarias.