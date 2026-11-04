Metropolitano habilita recargas con QR en sus estaciones: cómo pagar con Yape, Plin y otras billeteras

La ATU planea expandir este sistema en el Metropolitano gradualmente, empezando por Barranco, Chorrillos y Lima Norte , con pruebas iniciales para evaluar su rendimiento.

La ATU planea expandir gradualmente esta opción a 97 máquinas de recarga en 41 estaciones, optimizando el sistema basado en los resultados iniciales obtenidos. | Foto: composición LR

La ATU planea expandir gradualmente esta opción a 97 máquinas de recarga en 41 estaciones, optimizando el sistema basado en los resultados iniciales obtenidos. | Foto: composición LR

Ahora los usuarios del Metropolitano tienen la opción de recargar saldo y adquirir tarjetas de transporte usando códigos QR desde sus smartphones. Este martes 4 de noviembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comenzó las pruebas piloto de este método de pago digital en las máquinas de autoservicio de la estación Andrés Reyes.

La idea es hacer más fluido el acceso, reducir el uso de dinero en efectivo y minimizar las colas en las ventanillas. En su fase inicial, este sistema funcionará con Yape, Plin y 13 billeteras digitales más, permitiendo recargas instantáneas sin necesidad de validaciones, antes de su expansión a otras estaciones del servicio.

¿Cómo recargar mi tarjeta de Metropolitano con QR?

Para usar esta opción, acérquese a una máquina habilitada y siga estos pasos. El pago se realiza desde el teléfono con una de las 15 billeteras digitales compatibles como Yape, Plin, Tunki y BIM.

Seleccione la opción de recarga.

Coloque la tarjeta del Metropolitano en el lector.

Seleccione el pago por código QR.

Escanee el código con Yape, Plin u otra billetera compatible.

Ingrese el monto a recargar y confirme la operación.

Verifique la recarga automática del saldo en la tarjeta, lista para su uso.

Estas máquinas también permitirán adquirir tarjetas del Metropolitano y Lima Pass. Para ello, elija «Venta tarjeta», y complete la transacción escaneando el QR desde su móvil.

¿Dónde funcionará la recarga con QR y cuándo llegará a otros distritos?

Aunque el piloto inició en la estación Andrés Reyes, la ATU planea una expansión por etapas. Desde aquí, el sistema se extenderá por los paraderos de la Vía Expresa y llegará a Barranco, Chorrillos y Lima Norte.