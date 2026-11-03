Pluz Energía anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico para este miércoles 4 de noviembr e. Conoce las zonas afectadas y los horarios de reposición.

Miles de vecinos de Lima y Callao deberán tomar sus precauciones ante los cortes de luz programados para este miércoles 4 de noviembre de 2026. La empresa Pluz Energía, anteriormente conocida como Enel Distribución Perú, informó que realizará trabajos de mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura eléctrica, lo que ocasionará interrupciones temporales del suministro en determinadas zonas.

Según el cronograma difundido por la Agencia Andina, los cortes podrían extenderse hasta por 10 horas, dependiendo del distrito y sector intervenido. La medida no afectará a todos los vecinos de las jurisdicciones mencionadas, sino únicamente a las calles, urbanizaciones y asentamientos humanos incluidos en la programación.

¿Qué distritos tendrán corte de luz este miércoles 4 de noviembre?

De acuerdo con la programación de Pluz Energía, las interrupciones alcanzarán sectores de San Juan de Lurigancho, Ancón, Comas, Cercado de Lima, Callao y Ventanilla. También se realizarán trabajos en Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta.

Estos son los horarios anunciados:

Distrito o localidad Inicio Reposición prevista Santa Rosa de Quives 9:00 a. m. 5:30 p. m. San Juan de Lurigancho 9:30 a. m. 6:30 p. m. Callao 8:00 a. m. 6:00 p. m. Ancón 9:00 a. m. 6:00 p. m. Ventanilla 8:30 a. m. 4:30 p. m. Comas 11:00 a. m. 12:00 m. Cercado de Lima 10:00 p. m. 12:00 a. m.

El Callao registra la mayor duración prevista, con una interrupción de hasta 10 horas, mientras que en Comas el corte será de aproximadamente una hora.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de luz del 4 de noviembre?

Estas son las urbanizaciones, asentamientos humanos y principales sectores incluidos en el cronograma:

San Juan de Lurigancho 09:30 – 18:30

04360A A.H. 10 de Marzo Calle 1 mz. C, Calle 3 mz. S, Calle 4 mz. B, E, mz. A, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, Z, B1, H1, M1, A.H. El Progreso mz. A, B, D, L, Z, A.H. Integración Almirante Grau Calle 1 mz. A, mz. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Q, B1, D1, A.H. Integración Nuevo Perú mz. A, B, C, D, K, L, Z, A.H. Integración San José mz. A, B, C, D, E, G, A.H. Jicamarca Sector Sur mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Q, R, X, AL, D1, A.H. Los Cipreses Calle Los Cipreses mz. E, mz. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, J1, J2, J3, LL, A.H. Los Geranios mz. A, B, C, D, E, F, G, A.H. Los Unidos mz. I, J, Z, Agrup. Fam. 10 de Febrero mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Agrup. Fam. El Jordán mz. A, B, C, D, Agrup. Fam. El Mirador de las Vegas mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Agrup. Fam. El Mirador Súper S-IV mz. A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, Agrup. Fam. Héroes del Cenepa Av. Héroes del Cenepa mz. F, mz. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, B1, C1, D1, Agrup. Fam. Jorge Chávez II mz. F, G, H, I, J, M, O, P, Q, R, S, Agrup. Fam. José Olaya mz. C, H, K, Agrup. Fam. Las Lomas de Motupe II Calle Los Claveles mz. W, mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Z1, Z2, Z3, Agrup. Fam. Libertad de Motupe mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Agrup. Fam. Los Heraldos de Motupe Pasaje Central mz. E, Pasaje Leticia mz. G, mz. A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, N, Q, Agrup. Vecinal Sector Sur - Anexo 8 Jicamarca Av. Unión Jicamarca mz. N, Asoc. de Productores Agropecuarios La Catarata Calle Capuchina mz. P, mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, U, V, W, X, Z, A1, B1, C4, D1, E1, F1, G1, H1, H2, L1, L2, LL, Asoc. de Viv. Familiar 16 de Julio mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.

Callao 08:00 – 18:00

A.H. Bocanegra Sector 5 Av. Perú cdra. 50 mz. G12, G17, G18, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G36, G37.

Ancón 09:00 – 18:00

Asoc. de Viv. Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Ventanilla 08:30 – 16:30

Urb. Parque Porcino mz. 4, 5, 13, 15, 16, 64, S13, Zona 12, Zona 13, A.H. Los Edificadores mz. A, B.

Comas 11:00 – 12:00

P.J. La Libertad, Av. 2 de Mayo mz. E, Av. Jorge Chávez mz. E, EK, G, H, I, LK, OK, PK, Ñ, Av. Nicolás de Piérola mz. I, Av. San Martín mz. A, Ñ, Av. Simón Bolívar, mz. BK, EK, K, LK, MK, P, PK, Calle Cañete mz. E, Calle Las Américas mz. DK, K, MK, PK, Calle Nicolás de Piérola mz. NK1, Calle Piura mz. EE, GE, H, HE, I, JE, KE, Calle Santa Rosa mz. EK, OK, Jr. 2 de Mayo mz. B, D, E, K, LK, P, Jr. 4 de Octubre, Jr. Cañete mz. E, F, G, H, Jr. Colmena mz. A, E, Jr. Guzmán Blanco mz. E, Jr. Las Américas mz. E, K, KD, N, P, Ñ, Jr. Nicolás de Piérola mz. I, J, Ñ, Jr. Piura mz. G, H, I, K, Pasaje Santa Rosa mz. E, FK, OK, Pasaje Simón Bolívar, mz. B, E, F, I, J, K, N, WN, A.H. Virgen de Guadalupe, mz. B, C, E.

Lima Cercado 22:00 – 24:00

Calle S/N cdras. 4, 9, Jr. Amazonas cdras. 2, 4, 6, Jr. Áncash cdras. 4, 9, 10, Jr. Huanta cdra. 2, Jr. Huánuco cdras. 2, 3, 4, 5, 6, 9, Jr. Jauja cdras. 2, 3, 4, 5, 9, Pte. Huáscar (Barrios Altos)

Santa Rosa de Quives 09:00 – 17:30