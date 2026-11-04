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Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este jueves 5 de noviembre: Hasta 16 HORAS sin el SERVICIO

Sedapal informó sobre la interrupción temporal del suministro de agua potable prevista para este jueves 5 de noviembre en varios sectores de Lima. Descubre los distritos y los horarios afectados.

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    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este jueves 5 de noviembre: Hasta 16 HORAS sin el SERVICIO
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este jueves 5 de noviembre: Hasta 16 HORAS sin el SERVICIO

    Se avecina un corte de agua potable que afectará a miles de residentes en Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado interrupciones para este jueves 5 de noviembre de 2026, las cuales se extenderán en algunas áreas casi 16 horas.

    Esta interrupción se debe a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de suministro. No obstante, la medida podría complicar las actividades cotidianas de las familias dependientes del suministro diario.

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    La compañía aclaró que no todos los habitantes de los distritos afectados verán interrumpido su servicio, sino solo aquellos que residen en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos mencionados en el cronograma.

    ¿Cuáles son los distritos que quedarán sin agua este jueves 5 de noviembre?

    Según el cronograma divulgado, estas son las áreas afectadas junto con sus respectivos horarios de interrupción del servicio.

    DistritoHorario del corte
    Pachacámac8:00 a. m. a 8:00 p. m.
    Ate7:00 a. m. a 7:00 p. m.
    San Juan de Lurigancho8:00 a. m. a 11:50 p. m.
    Cercado de Lima10:00 a. m. a 10:00 p. m.
    Rímac12:00 m. a 8:00 p. m.
    Comas12:00 m. a 8:00 p. m.
    San Antonio de Huarochirí12:00 m. a 11:50 p. m.
    Surquillo12:00 m. a 11:00 p. m.
    Miraflores12:00 m. a 11:00 p. m.
    La Molina7:00 a. m. a 7:00 p. m.
    DistritoHorario del corte

    Entre las ubicaciones afectadas se encuentran sectores como Huaycán, Manchay, San Hilarión, Flor de Amancaes y Barboncito, además de otras urbanizaciones y asociaciones de diversos puntos de la ciudad.

    En el San Juan de Lurigancho, por ejemplo, los residentes de la asociación San Hilarión enfrentarán una de las suspensiones más prolongadas, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:50 p. m.

    En Pachacámac, la suspensión afectará a Las Casuarinas de Conallac, Virgen de Chapi Portada de Manchay - Ampliación, Portada de Manchay II y Corazón de María.

    En el distrito de Ate, se involucrarán las zonas Q y Z de Huaycán, así como las UCV 199, 200, 200B y otros sectores mencionados en el cronograma.

    ¿Cómo prepararse para el corte de agua informado por Sedapal?

    Para enfrentar esta interrupción del servicio, se sugiere almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y bien cerrados. Es vital priorizar su uso para cocinar, beber y mantener la higiene personal.

    Sedapal ha comunicado que el servicio se irá restableciendo de manera gradual una vez completadas las tareas técnicas planificadas.

    Los interesados en verificar si sus hogares están incluidos en el cronograma pueden llamar al Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000.

    Asimismo, se aconseja estar atentos a los medios oficiales de la empresa, ya que podrían surgir modificaciones en horarios y zonas de intervención.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este jueves 5 de noviembre: Hasta 16 HORAS sin el SERVICIO
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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