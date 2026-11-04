Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este jueves 5 de noviembre: Hasta 16 HORAS sin el SERVICIO

Se avecina un corte de agua potable que afectará a miles de residentes en Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado interrupciones para este jueves 5 de noviembre de 2026, las cuales se extenderán en algunas áreas casi 16 horas.

Esta interrupción se debe a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de suministro. No obstante, la medida podría complicar las actividades cotidianas de las familias dependientes del suministro diario.

La compañía aclaró que no todos los habitantes de los distritos afectados verán interrumpido su servicio, sino solo aquellos que residen en urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos específicos mencionados en el cronograma.

¿Cuáles son los distritos que quedarán sin agua este jueves 5 de noviembre?

Según el cronograma divulgado, estas son las áreas afectadas junto con sus respectivos horarios de interrupción del servicio.

Distrito Horario del corte Pachacámac 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Ate 7:00 a. m. a 7:00 p. m. San Juan de Lurigancho 8:00 a. m. a 11:50 p. m. Cercado de Lima 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Rímac 12:00 m. a 8:00 p. m. Comas 12:00 m. a 8:00 p. m. San Antonio de Huarochirí 12:00 m. a 11:50 p. m. Surquillo 12:00 m. a 11:00 p. m. Miraflores 12:00 m. a 11:00 p. m. La Molina 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Distrito Horario del corte

Entre las ubicaciones afectadas se encuentran sectores como Huaycán, Manchay, San Hilarión, Flor de Amancaes y Barboncito, además de otras urbanizaciones y asociaciones de diversos puntos de la ciudad.

En el San Juan de Lurigancho , por ejemplo, los residentes de la asociación San Hilarión enfrentarán una de las suspensiones más prolongadas, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:50 p. m.

En Pachacámac, la suspensión afectará a Las Casuarinas de Conallac, Virgen de Chapi Portada de Manchay - Ampliación, Portada de Manchay II y Corazón de María.

En el distrito de Ate, se involucrarán las zonas Q y Z de Huaycán, así como las UCV 199, 200, 200B y otros sectores mencionados en el cronograma.