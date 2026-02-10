¿Puedes bloquear nuevas líneas a tu nombre? Osiptel activa medida contra fraudes telefónicos

Osiptel permite a los usuarios bloquear nuevas líneas celulares a su nombre y protegerse de fraudes y contrataciones no autorizadas en servicios telefónicos.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció una nueva medida orientada a proteger a los ciudadanos frente a fraudes y suplantaciones de identidad en servicios móviles. La iniciativa permite prevenir la contratación de líneas no autorizadas, un problema que ha generado deudas y trámites complejos para miles de personas. Con este mecanismo, se busca reforzar la seguridad del servicio móvil, mejorar el control del uso de datos personales y reducir prácticas irregulares en el mercado de telecomunicaciones.

¿Cómo funciona el bloqueo de nuevas líneas móviles?

El Osiptel dispuso que toda persona natural pueda solicitar la restricción total para contratar nuevos servicios móviles a su nombre, como una medida de protección frente a fraudes y contrataciones no autorizadas. Esta opción está disponible en todos los canales de venta de las empresas operadoras y no distingue entre usuarios activos o personas sin líneas móviles.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución 00135-2025-CD/OSIPTEL, emitida el 23 de diciembre de 2025, y busca reducir los casos en los que ciudadanos descubren líneas activas que nunca solicitaron.

¿Quiénes pueden solicitar la restricción y cómo se activa?

Cualquier ciudadano puede gestionar el bloqueo acercándose o contactando a una empresa operadora. Como parte del procedimiento, la compañía debe realizar una verificación biométrica de identidad, asegurando que solo el titular del DNI pueda activar la restricción.

Una vez presentada la solicitud, la operadora tiene un plazo máximo de cinco días calendario para aplicar el bloqueo. Desde ese momento, queda impedida de procesar nuevas contrataciones vinculadas al documento del solicitante, salvo que este decida levantar la restricción de manera presencial y bajo protocolos de seguridad.

Controles adicionales y fiscalización del regulador

La norma también introduce medidas complementarias. Las personas que tengan más de diez líneas móviles registradas deberán pasar por procesos especiales de validación de identidad. Además, se limita la contratación a un solo servicio móvil por mes y por empresa operadora, sin afectar la portabilidad numérica.