El Minedu oficializó el reglamento que regula el uso de celulares en colegios de todo el Perú, definiendo normas claras para su uso.

    ¡Atención, padres de familia! El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la propuesta de reglamento de la Ley 32385, que establece cómo deben usarse los celulares en colegios y programas educativos en todo el país.

    La normativa busca regular el acceso y uso de los dispositivos móviles dentro de las aulas, promoviendo un entorno educativo más ordenado. A continuación, te contamos desde cuándo rige y qué establece el reglamento.

    wapa.pe

    Minedu publica reglamento para uso de celulares en colegios

    La cartera de Estado, liderada por Jorge Figueroa Guzmán, presentó la iniciativa mediante la Resolución Ministerial N°25-2026-MINEDU, en el marco de la Ley 32385, que regula el uso de dispositivos electrónicos en todos los colegios del país. El documento se publicó el miércoles 28 de enero en El Peruano y abre un periodo de 30 días para que la comunidad educativa, entidades públicas, privadas y ciudadanía aporten sus comentarios.

    wapa.pe

    Según los informes técnicos de la Dirección de Gestión Escolar, este documento oficial busca fomentar la concentración de los estudiantes y disminuir las distracciones en el entorno educativo. La norma establece que durante las horas de clase no se permitirá el uso de celulares, ya sea dentro de las aulas o en los espacios recreativos, tanto internos como externos.

    wapa.pe

    Minedu abre plazo para recibir opiniones sobre la norma

    Cabe destacar que el periodo para enviar comentarios es de 30 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Las sugerencias y aportes deben ser remitidos al correo institucional habilitado por el Minedu, que será gestionado por la Dirección de Gestión Escolar, dependiente de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

    Esta etapa busca garantizar que la comunidad educativa y demás interesados puedan expresar sus observaciones y contribuir al perfeccionamiento del proyecto normativo.

