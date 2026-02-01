Corre que vuela: nuevo parque con entrada libre sorprende en la Costa Verde

Playland Park abrió en la Costa Verde con ingreso gratis , juegos mecánicos frente al mar y zonas temáticas. Conoce precios, colas y recomendaciones para aprovechar tu visita.

El litoral limeño tiene una nueva atracción que ya está dando que hablar. Frente al mar y con el cielo como telón de fondo, Playland Park irrumpió en la Costa Verde como un espacio temporal que mezcla adrenalina, luces y música con una vista privilegiada al atardecer.

En pocos días, el parque se transformó en un punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos que buscan un plan distinto sin salir de la ciudad. La clave de su éxito: ingreso gratuito, juegos mecánicos para todos los gustos y una experiencia que se vive diferente cuando cae el sol y se encienden las luces frente al océano.

Un boom que se siente en las colas

Los fines de semana, el parque se llena a tal punto que moverse se vuelve parte de la aventura. Un creador de contenido que visitó el lugar un domingo mostró cómo las filas para comprar tickets y subir a los juegos pueden extenderse por varios minutos, marcando el ritmo de la jornada.

La alta demanda no solo se ve en las atracciones, sino también en los puntos de venta. En horas pico, las esperas para adquirir entradas pueden superar la media hora, incluso antes de hacer fila para el juego elegido.

Ingreso al parque de diversiones es gratis. Fuente: Facwe

Precios, pagos y facilidades para los visitantes

Una de las razones por las que Playland Park atrae a tanto público es su esquema accesible. El ingreso no tiene costo y cada juego se paga de forma individual, con una tarifa de S/ 10 por atracción.

Para quienes llegan en auto, el recinto ofrece estacionamiento con una tarifa de S/ 20, lo que simplifica la logística en una zona altamente transitada. Además, los tickets pueden comprarse tanto en efectivo como con tarjeta, facilitando el acceso a todo tipo de visitantes.

Juegos extremos, zonas familiares y más que solo atracciones

La propuesta es diversa. Desde opciones pensadas para niños hasta juegos familiares y mecanismos de alta intensidad, como ruletas y martillos, el parque ofrece alternativas para todos los niveles de adrenalina.

Pero no todo es girar y gritar. El espacio también cuenta con una zona gastronómica con food trucks, áreas para eventos, un sector de terror y espectáculos en vivo los fines de semana. Todo esto convierte a Playland Park en algo más que un parque mecánico: es una experiencia completa frente al mar.

¿Vale la pena? Lo que debes saber antes de ir

El mayor desafío son los tiempos de espera. En días de alta concurrencia, algunas colas pueden llegar a durar una o incluso dos horas, lo que reduce la cantidad de juegos que se pueden disfrutar en una sola visita, sobre todo si se llega de noche.