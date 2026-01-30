Wapa.pe
¡A llenar los tachos! Estos distritos se quedarán SIN AGUA hasta por 12 horas este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero

Sedapal anunció cortes de agua en Lima el 31 de enero y 1 de febrero por labores de limpieza de reservorios. Se recomienda a vecinos verificar si sus áreas están afectadas.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó mediante su canal oficial de WhatsApp que para este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se ha previsto una restricción temporal en el suministro de agua potable. La medida forma parte de su programación habitual y afectará a distintos sectores de Lima Metropolitana, por lo que se recomienda a los vecinos revisar si su zona figura entre las afectadas.

    Lista completa de distritos afectados por el corte del servicio de agua potable este sábado 31 de enero

    Según la información más reciente difundida por Sedapal, la suspensión del servicio responde a labores técnicas orientadas a optimizar el sistema de abastecimiento y reforzar la red de distribución de agua potable en la capital. Estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios.

    Distrito: Ate

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: A.H. Horacio Zevallos grupos A, B, C, D, E, F, G, I; Asoc. Virgen del Carmen; A.H. 15 de Junio; A.H. Las Laderas; A.H. 21 de Diciembre; A.H. 5 de Enero, A.H. Los Eucaliptos, A.H. 13 de Junio; A.H. Las Lomas; A.H. 7 de Noviembre; A.H. San Francisco de Pariachi; A.H. Santa Rosa; A.H. Vista Alegre; A.H. Las Flores de Pariachi, A.H. Los Girasoles de Pariachi.
    • Sector / Subsector: Sector 153
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 31 de enero a las 7:00 a.m.
    • Fecha y hora del restablecimiento del servicio: sábado 31 de enero a las 7:00 p.m.

    Distrito: San Martín de Porres

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: Asoc. de Pobladores del A.H. Vista Alegre de Cerro Candela.
    • Sector / Subsector: Sector 254
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 31 de enero a las 12:00 p.m.
    • Fecha y hora del restablecimiento del servicio: sábado 31 de enero a las 7:00 p.m.

    Distrito: Carabayllo

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: A.H. 16 de abril, A.H. Las Casuarinas, A.H. Ramiro Prialė, A.H. Alameda de Carabayllo, A.H. Los Rosales, A.H. Voz de Israel, Asociación de Vivienda Los Angeles del Naranjal.
    • Sector / Subsector: Sector 351
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 31 de enero a las 12:00 p.m.
    • Fecha y hora del restablecimiento del servicio: sábado 31 de enero a las 8:00 p.m.

    Distrito: Ate

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: A.H. Monterrey zona A, Asoc. 8 de Enero, Asoc. Señor de los Milagros, Cerro Candela R-2, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Amauta zona A CR-428, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Viv. El Paraíso, A.H. El Amauta zona B R-4, A.H. Los Triunfadores, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Los Artesanos, Comunidad Campesina de Collanac R-3, A.H. Los Alisos.
    • Sector / Subsector: Sector 176
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 31 de enero a la 1:00 p.m.
    • Fecha y hora del restablecimiento del servicio: sábado 31 de enero a las 11:50 p.m.
    Distritos afectados por el corte de agua este 1 de febrero

    Distrito: Ate

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J; Proyecto Especial Huaycán zona B
    • Sector / Subsector: Sector 182
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: domingo 1 de febrero a las 7:00 a.m.
    • Fecha y hora del restablecimiento del servicio: domingo 1 de febrero a las 7:00 p.m.

    Distrito: Ate

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: Urb. Santa Rosita II
    • Sector / Subsector: Sector 165
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: domingo 1 de febrero a las 1:00 p.m.
    • Fecha y hora del restablecimiento del servicio: domingo 1 de febrero a las 11:50 p.m.

    Ante esta situación, la entidad aconseja a la población tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir actividades esenciales como la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. Asimismo, recuerda que, si el suministro no se restablece en el horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro, para conocer el motivo de la demora.

