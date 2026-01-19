Hermano de joven que denunció ser discriminada en concierto de Bad Bunnny consiguió entrada y salió en defensa de joven afectada

La segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Lima estuvo empañada por un asqueroso episodio de caso de discriminación de parte de tres estudiantes hacia una joven que solo quería disfrutar del show.

Lo que comenzó como una noche de música y expectativa terminó convirtiéndose en una experiencia dolorosa para Angi, la joven que denunció haber sido agredida y discriminada durante el segundo concierto de Bad Bunny en Lima. Sin embargo, en medio del caos y la angustia, un gesto familiar marcó un punto de quiebre emocional: la llegada de su hermano para sacarla del estadio y ponerla a salvo.

El hermano que llegó en minutos para sacarla del estadio

El episodio se hizo público a través de la cuenta de TikTok de Angi, identificada como angieline.carlier, donde compartió un video junto a su hermano que rápidamente se volvió viral. En la descripción del clip, la joven relató cómo él reaccionó apenas se enteró de lo ocurrido.

"Hoy conocí el odio y el amor en su máximo esplendor, mi hermano vio lo que mee pasó y en 15 minutos ya estaba afuera del concierto para ir a recatarme, a pesar de que él ya había ido a un concierto un día antes", escribió.

Según contó, su hermano consiguió una entrada de último minuto y logró ingresar al Estadio Nacional en tiempo récord. Lo más emotivo vino después, cuando ambos intentaron encontrarse entre la multitud.

"Cuando entró nos estuvimos buscando por una hora entre el mar de gente y cuando ya me había dado por vencida y estaba a punto de irme a mi casa lo vi y lo reconocí por sus lentes de Batman, creo que nunca había estado tan feliz de verlo", añadió Angi en la publicación, que superó los 500 mil “me gusta” y alcanzó más de 4 millones de reproducciones.

La agresión que empañó la experiencia del concierto

Antes de ese reencuentro, Angi ya había denunciado públicamente la agresión que sufrió dentro del recinto. En un video previo, visiblemente afectada, narró lo ocurrido y señaló directamente a quienes la atacaron.

"Son ellos; ella, él y él. Yo no los estaba molestando, yo no estaba habiendo nada, en ningún momento les dirigí la palabra. Yo estaba sentada como ustedes vieron en el piso y en el piso ya me estaban jalando el cabello, y en el piso ya me estaba agrediendo", expresó entre lágrimas.

Su testimonio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron solidaridad y condenaron cualquier acto de violencia y discriminación en espacios públicos y eventos masivos.