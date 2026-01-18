Wapa.pe
Corte de agua este 18 y 19 de enero en cinco distritos: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas

Joven denuncia agresión y discriminación por su peso durante concierto de Bad Bunny en Lima. El caso generó indignación y debate en redes sociales.

    La joven transmitió el preciso momento de la discriminación en concierto. | Composición Wapa
    Lo que comenzó como una experiencia musical esperada terminó convirtiéndose en un episodio de denuncia pública. Una joven asistente al concierto de Bad Bunny en Lima relató haber sido víctima de agresión física y comentarios discriminatorios relacionados con su apariencia, un hecho que rápidamente encendió la indignación en redes sociales.

    La denunciante, conocida en TikTok como Angikitty, decidió hacer público lo ocurrido luego de señalar que un grupo de jóvenes —presuntamente estudiantes de la Universidad de Lima— la atacó sin provocación alguna durante el evento. El nombre que más se repite en la acusación es el de Nicolás Dorrego Castillo, de 19 años.

    “Yo estaba sentada y ya me estaban jalando el cabello”

    A través de una transmisión en vivo en TikTok, la joven explicó entre lágrimas cómo se produjo la agresión. Según su testimonio, se encontraba sentada en el suelo cuando fue abordada violentamente, sin haber interactuado previamente con el grupo.

    “Son ellos; ella, él y él. Yo no los estaba molestando, yo no estaba habiendo nada, en ningún momento les dirigí la palabra. Yo estaba sentada como ustedes vieron en el piso y en el piso ya me estaban jalando el cabello, y en el piso ya me estaba agrediendo”.

    La denunciante aseguró que, además del forcejeo físico, recibió comentarios ofensivos vinculados a su peso, lo que agravó el impacto emocional del incidente ocurrido en un espacio que debía ser seguro para todos los asistentes.

    El acusado niega la agresión y responde con burlas

    En el mismo en vivo, Angikitty confrontó directamente a quienes señala como responsables. Al reclamar por el jalón de cabello y el intento de quitarle una flor que llevaba, uno de los jóvenes respondió de forma burlona: “Tranquila, Pou ¿Te molestó que te diga Pou?”

    Ante ello, la joven replicó con sarcasmo para intentar defenderse del grupo: “Tranquilo, Phineas”.

    La situación no terminó ahí. La denunciante también afirmó que el presunto agresor hizo comentarios despectivos adicionales: “De la nada, este pata me agarra la flor y me dice que debería pagar doble entrada”.

    Ola de indignación en redes sociales

    El caso no tardó en viralizarse. Usuarios de distintas plataformas comenzaron a identificar a los presuntos agresores, difundiendo videos donde aparecerían vinculados a actividades universitarias. La reacción fue inmediata: cientos de comentarios condenaron la agresión y cuestionaron las actitudes de violencia y discriminación.

    Entre los mensajes más compartidos se leía: “Si estoy en la U me convierto en agresivos como el chico del concierto?, Si encuesto a mi profesor me volveré agresivo?”

    El episodio ha reabierto el debate sobre la violencia en eventos masivos, la gordofobia y la responsabilidad individual en espacios públicos, especialmente entre jóvenes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

