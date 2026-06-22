Cachaza COMPARTE video donde SORPRENDE a André Bankoff con la noticia que será padre: “Feliz Día del Padre, mi amor”

Cachaza compartió el emotivo momento en que le contó a André Bankoff que será papá . El actor rompió en llanto y Magaly Medina reveló un posible matrimonio.

Cachaza sorprendió a su prometido, André Bankoff, con la gran noticia. | Composición Wapa

Cachaza sorprendió a su prometido, André Bankoff, con la gran noticia. | Composición Wapa

Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Luego de anunciar que está embarazada de su primer hijo, la brasileña decidió compartir con sus seguidores un video inédito que muestra la conmovedora reacción de André Bankoff al enterarse de que se convertiría en padre.

La exintegrante de realities aprovechó la celebración del Día del Padre para publicar las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales por la emoción y espontaneidad del momento.

La sorpresa de Cachaza que terminó entre lágrimas y abrazos

Lejos de darle la noticia de manera tradicional, la influencer preparó una escena especial para sorprender a su pareja. Sobre la cama colocó una prueba de embarazo positiva y algunas prendas de bebé, elementos que anunciaban la llegada del nuevo integrante de la familia.

Cuando André Bankoff ingresó a la habitación, tardó algunos segundos en comprender lo que estaba ocurriendo. Una vez que entendió el mensaje, la emoción lo sobrepasó y no pudo contener las lágrimas.

Cachaza emocionada con la llegada de su primer bebé.

El actor brasileño abrazó a Cachaza mientras ambos celebraban el inicio de una etapa que siempre soñaron vivir juntos. El emotivo momento fue registrado por la propia influencer, que decidió compartirlo con sus seguidores como parte de esta nueva experiencia que atraviesa junto al artista.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de felicitación de amigos, seguidores y figuras del espectáculo que celebraron la llegada del primer hijo de la pareja.

El emotivo mensaje que dedicó a André Bankoff

Junto al video, Carol Reali aprovechó la fecha para expresar públicamente la admiración que siente por su pareja y destacar las cualidades que, según ella, lo convertirán en un gran padre.

“Hoy quiero celebrar al hombre que amo y al increíble padre que sé que serás. No tengo dudas de que nuestro hijo o hija crecerá rodeado de amor, de valores, de principios y de todo aquello que para nosotros realmente importa, y eso me llena de tranquilidad y felicidad”, escribió.

La influencer también confesó que formar una familia junto al actor representa uno de los sueños más importantes de su vida.

“Formar nuestra familia a tu lado es uno de los regalos más grandes de mi vida. Nuestro bebé aún está creciendo dentro de mí, fuerte y sano, pero ya es inmensamente amado. Feliz Día del Padre, mi amor”, añadió.

Las palabras de Cachaza fueron ampliamente celebradas por sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y felicidad que transmite la pareja desde que oficializó su relación.

¿Se viene boda? Magaly Medina lanza inesperada revelación

La felicidad de Carol Reali y André Bankoff no solo estaría relacionada con la próxima llegada de su bebé. Durante una reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', Magaly Medina reveló nuevos detalles sobre la etapa que atraviesa la brasileña.

La conductora aseguró que el embarazo estaría más avanzado de lo que muchos imaginaban. “Tiene cinco meses de embarazo”, comentó durante su programa.

Además, sorprendió al señalar que la pareja estaría evaluando dar un paso más en su historia de amor. “Me he enterado de muy buena fuente que pronto hay boda, ya se casan”, afirmó la periodista.