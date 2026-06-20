Magaly Medina reveló en su programa cuántos meses de embarazo tiene Carol Reali y adelantó cuáles serían los planes de la influencer brasileña con su pareja André Bankoff.

Magaly Medina reacciona a embarazo de Carol Reali | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube - Instagram

Magaly Medina reacciona a embarazo de Carol Reali | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube - Instagram

La noticia del embarazo de Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', causó gran revuelo. La exintegrante de 'Esto es guerra' anunció que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja, André Bankoff.

Tras conocerse la noticia, Magaly Medina sorprendió al compartir información que hasta ahora no había sido revelada públicamente sobre el estado de gestación de la futura mamá y los planes que tendría con su actual pareja.

Magaly Medina expone nuevos detalles sobre el embarazo de Cachaza

Durante una reciente emisión de 'Magaly TV: La Firme', la conductora de espectáculos aseguró haber recibido información de una fuente cercana a la pareja, lo que le permitió dar a conocer algunos detalles relacionados con la etapa que atraviesa Carol Reali.

Según comentó la periodista, la influencer tendría un embarazo más avanzado de lo que muchos imaginaban. Además, señaló que la pareja estaría preparándose para dar un importante paso en su relación.

“Ella está embarazada de su pareja André Bankoff, anunció hoy con una publicación… Tiene cinco meses de embarazo, es lo que yo sé y, además, sé y me he enterado de muy buena fuente que muy pronto hay boda”, dijo al exponer más detalles de la nueva etapa que vive la exchica reality.

Las declaraciones de Magaly generaron sorpresa entre los televidentes, especialmente por la posibilidad de una próxima boda, una información que no ha sido confirmada por los protagonistas.

El emotivo anuncio de 'Cachaza' sobre la llegada de su primer bebé

La brasileña decidió compartir la noticia de su embarazo mediante una publicación en redes sociales, donde expresó la emoción que siente por esta nueva etapa que está por comenzar en su vida personal.

En su mensaje, la modelo resaltó que convertirse en madre era uno de sus mayores anhelos y manifestó su felicidad por vivir este momento junto a André Bankoff, a quien considera una pieza fundamental en la construcción de la familia que siempre soñó.