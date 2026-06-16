Thalía Bentín, ex de Diego Chávarri habla tras verlo cariñoso con Gabriela Herrera y genera revuelo en redes: "Me llevé la peor parte"

Frente a los rumores de un romance entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera , Thalía Bentín decidió hablar y compartir su experiencia tras la controversia que concluyó con su relación.

Después de la primera edición de 'La granja VIP Perú', Diego Chávarri y Gabriela Herrera volvieron a acaparar la atención al ser vistos juntos en la fiesta que marcó el final del reality de Panamericana Televisión. Las imágenes en las que se les ve en actitud cariñosa alimentaron las especulaciones sobre un posible romance, especialmente por la cercanía exhibida durante el show.

En medio del revuelo causado por estas imágenes, Thalía Bentín, la expareja del 'Diablito', optó por dar su opinión sobre la situación. Aunque podría haber sentido incomodidad por el supuesto nuevo romance entre el exfutbolista y la bailarina, la joven se dirigió a ellos públicamente para desearles lo mejor. No obstante, también admitió que el episodio le afectó más al expresar: "Creo que me llevé la peor parte".

Thalía Bentín responde al acercamiento entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera

Las especulaciones sobre una posible relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera se intensificaron tras la divulgación de imágenes de ambos en la celebración final de 'La granja VIP Perú'. La química ya había sido evidente durante el reality, con varios momentos de complicidad que captaron la atención de los seguidores.

Ante esta situación, Thalía Bentín fue consultada por el programa 'Q' Bochinche' sobre el acercamiento entre su exnovio y la conocida bailarina. La joven sorprendió al no emitir comentarios negativos y decidió desearles bienestar. "Que sean felices y que hagan el bien siempre", expresó.

La relación entre Diego Chávarri y Thalía Bentín terminó tras el reality

Durante las semanas que duró el reality de Panamericana Televisión, Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron momentos que encendieron rumores de un vínculo emocional. A pesar de que el exfutbolista tenía un romance con Thalía Bentín, ambos llegaron a exteriorizar sentimientos durante el programa.

La controversia fue creciendo con cada capítulo, afectando la vida personal del 'Diablito'. Poco después de concluir el reality, anunció el final de su relación con la joven y comunicó que la decisión se tomó mutuamente.