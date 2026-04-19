Novia de Chávarri se siente “burlada” y lanza fuerte pedido al programa

Thalía Bentin estalla en vivo contra Diego Chávarri tras confesiones con Gabriela Herrera en La granja VIP Perú.

El reality La granja VIP Perú volvió a encender la polémica, pero esta vez el drama no quedó dentro del programa. La reacción llegó desde afuera… y en vivo. Thalía Bentin, pareja de Diego Chávarri, no se quedó callada tras ver lo que ocurría en la transmisión.

Thalía Bentin explota en vivo tras confesiones de Diego Chávarri

Todo ocurrió durante una emisión nocturna del reality, cuando Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron un momento íntimo sin notar que las cámaras seguían activas. Ambos admitieron que existía atracción entre ellos, lo que fue visto en tiempo real por miles de usuarios.

Pero quien también estaba conectada era Thalía Bentin, quien reaccionó de inmediato desde los comentarios. “Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, escribió visiblemente indignada.

Minutos después, su molestia fue aún más directa: “Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación…”.

“Qué gran falta de respeto”: el fuerte reclamo al reality

La situación escaló rápidamente cuando la joven volvió a pronunciarse, esta vez cuestionando tanto a su pareja como a la producción del programa. “Qué gran falta de respeto, que los expongan”, exigió, pidiendo que las imágenes sean difundidas públicamente.

El pedido generó aún más tensión, ya que Bentin había mostrado previamente su apoyo a Chávarri durante su ingreso al reality, incluso visitándolo dentro del programa en un momento emotivo.

Según trascendió en plataformas digitales, la joven también se mostró afectada por el impacto personal del episodio, señalando que no solo se trata de una decepción sentimental, sino de un entorno familiar que podría verse expuesto.

¿Quién es Thalía Bentin?

Lejos del mundo del espectáculo, Thalía Bentin tiene 33 años y trabaja como tripulante de cabina. A diferencia de su pareja, ha mantenido un perfil bajo y alejado de la farándula.

Sin embargo, su aparición en La granja VIP Perú marcó uno de los momentos más comentados del programa, cuando sorprendió a Chávarri con una visita. En ese entonces, él no pudo contener la emoción y hasta rompió en llanto, asegurando cuánto la extrañaba.