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Maju Mantilla se desmorona al confesar si fue infiel a Gustavo Salcedo con actor y exproductor: "Fue mi error..."

Maju Mantilla decidió contar su verdad sobre un presunto romance con un actor y su exproductor de TV, mostrándose sensible al abordar el tema.

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    Maju Mantilla se desmorona al confesar si fue infiel a Gustavo Salcedo con actor y exproductor: "Fue mi error..."
    Maju Mantilla revela si le fue infiel a su esposo Gustavo Salcedo. | Composición Wapa | Instagram
    Maju Mantilla se desmorona al confesar si fue infiel a Gustavo Salcedo con actor y exproductor: "Fue mi error..."

    ¡Confiesa! Maju Mantilla se encuentra en el centro de la atención mediática tras las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo, quien confirmó que mantiene salidas con María Pía Vallejos. En medio de la polémica, la exreina de belleza decidió romper su silencio y contar su verdad sobre las especulaciones que la señalan de una supuesta infidelidad a su esposo, generando gran expectativa en el mundo del espectáculo.

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    Maju Mantilla revela si le fue infiel a su esposo Gustavo Salcedo

    En la última edición de ‘Amor y Fuego’ se difundieron las declaraciones de Maju Mantilla, quien se mostró muy emotiva e incluso con la voz entrecortada al abordar los rumores de un supuesto affaire con el actor colombiano George Slebi: “Yo no he tenido nada con el actor y no lo vuelvan a repetir ni involucrar a él en esto porque yo no he tenido nada con él”, dijo.

    Luego, la exconductora de televisión se pronunció sobre el presunto vínculo con su exproductor: “Yo no he tenido ninguna relación sentimental tampoco, mi único problema ha sido tener mensajes cercanos, con confianza que no eran apropiados y en su momento se hablaron con Gustavo”, contó.

    “Sin embargo, yo no tuve ninguna relación, esa fue mi equivocación sí, ese fue mi error, sí y asumo eso, eso se conversó en su momento”, añadió Maju Mantilla, visiblemente conmovida por la controversia que la ha puesto en el centro de la atención mediática durante semanas.

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    Gustavo Salcedo confirma fin definitivo con Maju Mantilla y habla de su separación

    En una reciente entrevista en ‘Amor y Fuego’, Gustavo Salcedo confirmó el fin definitivo de su relación con Maju Mantilla. Esto, luego de ser vistos juntos en distintas situaciones, como pasar la noche en su vivienda y un viaje a Colombia, lo que generó especulaciones sobre una reconciliación. El empresario aclaró que, pese a mantener una relación cordial por sus hijos, su vínculo sentimental llegó a su fin de manera irreversible.

    “Las cosas con Maju terminaron muy álgidas, era una relación que no era sana para nadie", comentó Salcedo, reconociendo que la separación fue difícil pero necesaria. Además, señaló que, aunque hubo momentos tensos, hoy mantienen una mejor comunicación como padres. “Yo le hice mucho daño a Maju y no me hace sentir bien. Ha sido una historia de muchos años, de felicidad, pero a veces las cosas no terminan como uno quisiera”, explicó.


    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla se desmorona al confesar si fue infiel a Gustavo Salcedo con actor y exproductor: "Fue mi error..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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