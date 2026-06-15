Gabriela Herrera y Diego Chávarri son captados muy cariñosos y desatan rumores de romance

Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron captados muy cercanos tras la final de 'La Granja VIP' . La bailarina admitió que existió atracción y dejó abierta la posibilidad de un romance.

La final de 'La Granja VIP' no solo dejó una ganadora, sino también una historia que da de qué hablar en redes sociales. Gabriela Herrera y Diego Chávarri volvieron a captar la atención de los seguidores del reality tras protagonizar un momento que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Tras culminar la competencia, ambos asistieron a la celebración organizada por la producción y fueron grabados mientras compartían un baile que no pasó desapercibido para los asistentes ni para los usuarios que viralizaron rápidamente las imágenes.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri protagonizan comentado acercamiento

Los videos difundidos en plataformas digitales muestran a la bailarina y al exfutbolista disfrutando del after party de la gran final. La cercanía entre ambos durante el baile despertó todo tipo de comentarios entre quienes siguieron el programa desde sus primeras semanas.

Para muchos seguidores, las imágenes reforzaron la química que ya se había percibido durante la convivencia dentro del reality. Sin embargo, esta vez el acercamiento ocurrió lejos de las estrategias del juego y sin las restricciones propias del encierro.

La situación cobró aún más relevancia porque ocurrió poco después de que Diego Chávarri confirmara públicamente el fin de su relación sentimental con Thalía Bentín.

La confesión de Gabriela que encendió las especulaciones

Durante el post show de la final, Gabriela Herrera fue consultada sobre el vínculo que construyó con Diego dentro del programa y no tuvo problemas en reconocer que existía una conexión especial.

“Yo creo que se vio que había una atracción también entre los dos”, comentó frente a cámaras.

La bailarina también destacó la buena relación que mantuvieron durante la convivencia. “Con Diego hicimos una conexión muy bonita. Nos llevamos súper bien en la casa, no puedo negarlo”, afirmó.

Aunque evitó confirmar una relación sentimental, sus declaraciones fueron suficientes para que los rumores crecieran con fuerza en redes sociales.

¿Hay posibilidad de romance fuera del reality?

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Gabriela fue consultada sobre la posibilidad de iniciar algo con Chávarri ahora que ambos están fuera del programa. Lejos de cerrar la puerta, dejó abierta esa opción, aunque con una condición. “Tiene que hacer méritos”, respondió entre risas.

La artista también explicó que la convivencia dentro de un reality es muy distinta a la vida cotidiana y que recién fuera del encierro podrán descubrir si la conexión que construyeron puede mantenerse en otro contexto.