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¡IMPACTANTE! Queridos actores revelan la devastadora pérdida de su primer hijo: "Es difícil de asimilar"

Los actores compartieron el inmenso impacto de su bebé en sus vidas y aseguraron que su amor perdurará, pese a todo el dolor.

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    ¡IMPACTANTE! Queridos actores revelan la devastadora pérdida de su primer hijo: "Es difícil de asimilar"
    Queridos actores revelan la devastadora pérdida de su primer hijo
    ¡IMPACTANTE! Queridos actores revelan la devastadora pérdida de su primer hijo: "Es difícil de asimilar"

    Una célebre pareja del espectáculo ha comunicado una de las noticias más tristes de su vida personal. Por medio de sus redes sociales, los actores informaron que han pasado por la pérdida de su primer hijo, lo que generó una oleada de mensajes de apoyo de seguidores y colegas, quienes no dudaron en mostrarles su solidaridad en este difícil momento.

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    Famosos actores comunican una tragedia con un mensaje conmovedor

    A través de un comunicado conjunto, Jorge Blanco, famoso por su actuación en la serie de Disney 'Violetta', y su pareja, Stephie Caire, expresaron sus sentimientos sobre la difícil experiencia que tuvieron que enfrentar. En sus palabras, ambos dedicaron emotivos mensajes a su hijo y subrayaron el profundo cambio que generó en sus vidas desde que supieron que serían padres.

    Jorge Blanco comparte noticia dolorosa
    Jorge Blanco comparte noticia dolorosa

    "Aunque no hayas podido quedarte con nosotros de la manera que imaginamos, siempre vivirás en y con nosotros", expresaron.

    La pareja afirmó que el amor que sienten por su bebé es eterno y que seguirán honrando su memoria. "Continuaremos aprendiendo, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente", agregaron.

    Jorge Blanco en compañía de su novia | Jorge Blanco en Violetta
    Jorge Blanco en compañía de su novia | Jorge Blanco en Violetta

    También confesaron que aún les resulta complicado dar sentido a lo sucedido, aunque sienten que la presencia de su hijo dejó una marca imborrable en sus corazones. "Es difícil de comprender, pero sentimos que viniste para iluminarnos el alma y que cumpliste tu misión rápidamente. Nos transformaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente por habernos elegido como tus padres", escribieron.

    Jorge y Stephie también señalaron que esta experiencia renovó por completo su percepción de familia. "Somos ahora padres de un angelito que representa nuestro orgullo y motivación. Te amamos infinitamente", manifestaron.

    Finalmente, expresaron su gratitud por las muestras de cariño recibidas y anunciaron que, pese al dolor que sufren, seguirán atendiendo algunos compromisos laborales. Solicitaron, sin embargo, comprensión por la discreción con la que manejarán esta etapa de sus vidas. "Seguiremos presentes en eventos por nuestro trabajo, y agradecemos su comprensión si somos más reservados y no deseamos hablar del tema", concluyeron.

    La emotiva manera en que Jorge Blanco y Stephie Caire anunciaron su futura paternidad

    Meses antes, la pareja había compartido uno de los momentos más felices de su vida juntos: la espera de su primer hijo. La noticia fue revelada el 22 de abril mediante una publicación en redes sociales que pronto se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos.

    Los actores anunciaron que estaban embarazados
    Los actores anunciaron que estaban embarazados

    Por medio de un video en Instagram, Jorge Blanco y Stephie Caire mostraron una pequeña gorra de bebé con la frase: "Mom + Dad = Me". Junto a las imágenes, ambos compartieron su emoción por la llegada del nuevo integrante de la familia.

    "Ya te amamos con todo nuestro corazón. Eres el regalo más invaluable", escribieron entonces.

    El anuncio provocó una gran reacción entre sus seguidores y amigos cercanos, quienes celebraron la noticia. Entre ellos estuvieron varios excompañeros de Jorge Blanco, quienes no dudaron en enviar mensajes de cariño y felicitaciones por esta nueva etapa que estaban por comenzar.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡IMPACTANTE! Queridos actores revelan la devastadora pérdida de su primer hijo: "Es difícil de asimilar"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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