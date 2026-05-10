Mario Hart CONMUEVE a Korina con emotivo detalle por el Día de la Madre: "¡Qué suerte la de nuestros hijos de tenerte como madre!"

Mario Hart emocionó al dedicarle un gesto especial a Korina Rivadeneira por el Día de la Madre , en medio de rumores sobre una posible separación.

Mario Hart emociona a Korina con gesto por el Día de la Madre

Mario Hart emociona a Korina con gesto por el Día de la Madre

Mientras circulaban rumores sobre una posible crisis matrimonial, Mario Hart sorprendió a todos al revelar el emotivo detalle que organizó junto a sus hijos para agasajar a Korina Rivadeneira por el Día de la Madre.

Utilizando sus historias de Instagram, el exchico reality mostró la conmovedora escena donde sus hijos acudieron al encuentro de la actriz venezolana para obsequiarle un arreglo floral de girasoles y un presente especial.

Mario Hart celebra a Korina Rivadeneira con una dulce sorpresa por el Día de la Madre

Mario Hart acompañó el video familiar con unas emotivas palabras dirigidas a la madre de sus hijos, subrayando el valioso rol que desempeña en la crianza de los pequeños.

"Feliz Día de la Madre, Korina Rivadeneira, ¡eres una mamá maravillosa! ¡Qué fortuna la de nuestros hijos de tenerte como madre!", escribió Hart junto al video que capturaba el instante en que sus hijos le entregaban un ramo de girasoles y un obsequio a Korina, quien se encontraba en el baño.

Mario Hart sorprende a Korina con gesto por el Día de la Madre

La reacción de Korina fue inmediata y conmovedora. La exchica reality expresó su emoción por el detalle y agradeció mientras abrazaba a sus hijos. "¡Me encantó! ¡Gracias, ven aquí mi amor!", manifestó emocionada la actriz mientras estrechaba a sus pequeños.

Este gesto de Mario Hart sorprendió a sus seguidores, ya que ocurrió en medio de especulaciones sobre una posible separación de Korina Rivadeneira y los recientes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Fiuza.

Mario Hart reconoce el impacto de la rutina en las relaciones de pareja

Frente a los rumores que rodean su relación con Korina Rivadeneira, Mario Hart generó nuevamente interés al hablar sobre los desafíos de mantener viva la relación de pareja con la llegada de los hijos.

Durante una entrevista en el programa 'Arriba mi gente', el exchico reality reflexionó sobre cómo la vida en común y las responsabilidades familiares pueden cambiar la conexión sentimental entre dos personas.

"Lo que se vuelve un poco complicado es tratar de salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar buscando mantener esa chispa encendida, requerir mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia, y hay muchos factores", explicó.

Además, Hart admitió que la llegada de los hijos transforma varios aspectos de la vida en pareja, principalmente el tiempo y la intimidad compartida.