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Ocio - Elecciones 2026: ¿Estás obligado a repetir como miembro de mesa en segunda vuelta?

Mark Vito tiene IMPENSADA REACCIÓN en La Granja VIP al enterarse del pase de Keiko Fujimori a segunda vuelta

Mark Vito, participante de ‘La Granja VIP’, fue captado reaccionando al enterarse de que su exesposa Keiko Fujimori lidera votos en elecciones 2026. Mira AQUÍ su reacción.

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    Mark Vito tiene IMPENSADA REACCIÓN en La Granja VIP al enterarse del pase de Keiko Fujimori a segunda vuelta
    Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción. | Composición Wapa | Tiktok
    Mark Vito tiene IMPENSADA REACCIÓN en La Granja VIP al enterarse del pase de Keiko Fujimori a segunda vuelta

    La noche del 13 de abril del 2026, los participantes de 'La Granja VIP' recibieron información parcial sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, tras haber salido previamente de su aislamiento para votar. Durante la transmisión, el grupo escuchó los primeros datos del conteo rápido de la ONPE, generando gran expectativa. La atención se centró en Mark Vito Villanella, expareja de Keiko Fujimori, quien figuraba entre las favoritas según los primeros resultados.

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    Mark Vito se entera en 'La Granja VIP' del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral

    Ethel Pozo fue la encargada de informar a los participantes, aislados y sin acceso a medios de comunicación, sobre el avance de las elecciones generales 2026. En ese momento, las cámaras enfocaron a Vito, quien se mantuvo en silencio, con gesto serio y sin reaccionar ante la noticia. La mirada de su compañera Shirley Arica hacia él tras conocer los resultados sumó tensión al ambiente.

    Así fue la reacción de Mark Vito al enterarse del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral.
    Así fue la reacción de Mark Vito al enterarse del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral.

    La producción decidió resaltar en primer plano la expresión del concursante, quien evitó pronunciarse sobre la posible clasificación de su exesposa a segunda vuelta. El episodio rápidamente llamó la atención en redes sociales y distintos medios nacionales.

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    Mark Vito se reencontró con su novia en su local de votación

    Durante la jornada electoral, Mark Vito Villanella vivió un momento personal importante fuera de cámaras. Al acudir a votar, fue sorprendido por su actual pareja, la docente Leslie Echavarría, quien lo esperó en el local de votación con muestras de cariño y palabras de apoyo tras varias semanas separados por su participación en el reality.

    La educadora llegó acompañada de su padre, generando un ambiente de respaldo familiar para el competidor. Durante el encuentro, Vito pidió a su pareja que le ayude a mantener comunicación con sus hijas a través de WhatsApp, ya que no pudieron asistir al local porque estaban junto a su madre, la candidata presidencial. Este hecho evidenció su situación familiar en medio del contexto electoral y televisivo.



    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito tiene IMPENSADA REACCIÓN en La Granja VIP al enterarse del pase de Keiko Fujimori a segunda vuelta
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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