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Magaly Medina lapida el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

Magaly Medina aseguró que desde que la producción salió al aire, ella se sobrepone en el rating en medio de la lucha por las vistas.

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    Magaly Medina lapida el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”
    Magaly Medina contra la granja vip
    Magaly Medina lapida el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

    Magaly Medina calificó como miserable el rating de La Granja VIP, a pesar de la elevada inversión realizada en el programa, y reafirmó su liderazgo en el horario nocturno. La conductora sostuvo que, desde el estreno del reality, su espacio se mantiene como el más visto por el público, superando a su principal competencia.

    El domingo 12 de abril, la presentadora acudió a su centro de votación, donde brindó declaraciones a la prensa a las afueras. En ese contexto, fue consultada sobre la situación de La Granja VIP, formato que apuesta por reunir a celebridades en convivencia durante tres meses. Medina resaltó el alto presupuesto del reality y la diferencia reflejada en los niveles de audiencia.

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    “La gente ve las inversiones millonarias como La Granja, un punto miserable. Yo le gano todas las noches, le doy una paliza entera. Ganarle a tu competencia, esto es lo que vale”, declaró Magaly Medina para el medio Malvina Espectáculos.

    Sus declaraciones evidencian el contraste entre la inversión realizada por la competencia y los resultados obtenidos en el rating, un factor clave dentro de la industria televisiva en el país.

    Asimismo, la conductora explicó que la forma de consumir televisión ha cambiado en los últimos años, destacando el uso de plataformas digitales por parte de la audiencia, lo que impacta en las mediciones tradicionales.

    “No se pueden mofar, la gente ve de otra manera la televisión, la gente ve la televisión a través del YouTube, cuantifiquen. Yo tenía 20 puntos en otras épocas (…) Mi programa es el mejor vendido de mi canal, el más caro o de los más caros de la televisión, ese es el indicativo de que el programa está bien”, afirmó Magaly Medina en declaraciones recogidas por Marisol Mayta.

    Finalmente, la periodista remarcó que, pese a los cambios en el mercado televisivo y el avance del streaming, su programa continúa registrando niveles de audiencia favorables tanto para el canal como para los anunciantes, defendiendo así su valor comercial y vigencia en la televisión peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina lapida el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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