Mark Vito revela que planea tener su primer hijo con su novia, Leslie Echevarría: “Le prometí a mi suegra”

Mark Vito sorprendió al revelar que planea tener un hijo con su novia Leslie Echevarría. El empresario ya es padre de dos hijas con Keiko Fujimori.

Mark Vito revela que quiere tener un hijo con Leslie Echevarría. | Composición Wapa | Instagram

Mark Vito revela que quiere tener un hijo con Leslie Echevarría. | Composición Wapa | Instagram

El reality La Granja VIP sigue generando comentarios. Luego de superar la reciente placa de nominación, Mark Vito sorprendió al hablar sobre su vida personal y sus planes a futuro.

El empresario confesó que desea formar una familia junto a su novia, Leslie Echevarría, con quien mantiene una relación estable, revelando así su intención de tener un hijo en esta nueva etapa de su vida.

Mark Vito revela que quiere tener un hijo con Leslie Echevarría

Tras evitar la cuarta noche de eliminación del reality La Granja VIP, gracias al apoyo del público, el exesposo de Keiko Fujimori protagonizó un emotivo momento al dedicar unas palabras a su novia, la empresaria huancaína Leslie Echevarría, sorprendiendo también con una confesión inesperada.

"Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto... ¡Este gringo sí cumple!", expresó el influencer, generando aplausos y reacciones entre sus compañeros dentro del programa.

Sin embargo, Mark Vito desconocía que Leslie se encontraba en el set principal junto a los conductores del reality. Aunque no pudieron verse cara a cara por decisión de la producción, al enterarse de su presencia, el influencer le dedicó un mensaje lleno de afecto.

Leslie responde a Mark Vito con emotivo mensaje

En respuesta, la tiktoker de 27 años, con quien pronto cumplirá un año de relación oficial, le dijo: “Amorcito, te voy a esperar”. Desde que hicieron pública su relación, Mark Vito y Leslie Echevarría han mostrado la solidez de su vínculo pese a algunos altibajos.