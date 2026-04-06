Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado

Melissa Lobatón acusa de fraude a ‘La Granja VIP’ tras eliminación de Jesús Barco y exige pruebas de las votaciones.

La polémica estalló tras la última eliminación en 'La Granja VIP'. Esta vez, no fue un participante quien generó ruido, sino Melissa Lobatón, quien no dudó en cuestionar públicamente los resultados del reality.

Melissa Lobatón critica a 'La Granja VIP' tras salida de Jesús Barco

La joven reaccionó con indignación luego de que Jesús Barco fuera eliminado del programa, mientras Diego Chávarri se mantenía en competencia con el 48% de los votos.

Desde sus redes sociales, Lobatón puso en duda la transparencia del proceso y exigió que la producción muestre evidencias claras: “¿Por qué no enseñan pruebas de las votaciones? Dicen nada más (quién ganó) , pero ¿las pruebas?“, cuestionó.

Para ella, los números no cuadran. Considera que Barco contaba con un respaldo mucho mayor, incluyendo el apoyo de seguidores vinculados a su entorno familiar.

“En la vida va a conseguir un 48%, ni en Esto Es Guerra y menos ahora pues. No sean payasos, porque si quieren jugar sucio, entonces que todo mundo juegue sucio”, lanzó con evidente molestia.

Pero su crítica no se quedó ahí. También apuntó directamente contra la producción del reality: “La producción, desde que empezó el reality, han hecho la fregada. No sé a qué quieren jugar. Este programa se me cayó totalmente y es un total fraude”.

Jesús Barco fue eliminado del reality

Mientras la controversia crece fuera del programa, dentro del reality Jesús Barco cerró su participación con otra actitud. El futbolista, pareja de Melissa Klug, se convirtió en el tercer eliminado de la temporada tras apenas una semana en competencia.

Lejos de la polémica, Barco se mostró agradecido por la experiencia en un momento complicado de su carrera. Además, destacó que su salida también significa un reencuentro importante: volver a casa con su hija y apoyar en el cuidado de los hijos de Samahara.