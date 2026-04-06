Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado

Melissa Lobatón acusa de fraude a ‘La Granja VIP’ tras eliminación de Jesús Barco y exige pruebas de las votaciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado
    Melissa Lobatón denuncia fraude en 'Granja Vip'. | Composición Wapa
    Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado

    La polémica estalló tras la última eliminación en 'La Granja VIP'. Esta vez, no fue un participante quien generó ruido, sino Melissa Lobatón, quien no dudó en cuestionar públicamente los resultados del reality.

    Melissa Lobatón critica a 'La Granja VIP' tras salida de Jesús Barco

    La joven reaccionó con indignación luego de que Jesús Barco fuera eliminado del programa, mientras Diego Chávarri se mantenía en competencia con el 48% de los votos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    Desde sus redes sociales, Lobatón puso en duda la transparencia del proceso y exigió que la producción muestre evidencias claras: “¿Por qué no enseñan pruebas de las votaciones? Dicen nada más (quién ganó) , pero ¿las pruebas?“, cuestionó.

    Para ella, los números no cuadran. Considera que Barco contaba con un respaldo mucho mayor, incluyendo el apoyo de seguidores vinculados a su entorno familiar.

    wapa.pe

    “En la vida va a conseguir un 48%, ni en Esto Es Guerra y menos ahora pues. No sean payasos, porque si quieren jugar sucio, entonces que todo mundo juegue sucio”, lanzó con evidente molestia.

    Pero su crítica no se quedó ahí. También apuntó directamente contra la producción del reality: “La producción, desde que empezó el reality, han hecho la fregada. No sé a qué quieren jugar. Este programa se me cayó totalmente y es un total fraude”.

    Jesús Barco fue eliminado del reality

    Mientras la controversia crece fuera del programa, dentro del reality Jesús Barco cerró su participación con otra actitud. El futbolista, pareja de Melissa Klug, se convirtió en el tercer eliminado de la temporada tras apenas una semana en competencia.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Lejos de la polémica, Barco se mostró agradecido por la experiencia en un momento complicado de su carrera. Además, destacó que su salida también significa un reencuentro importante: volver a casa con su hija y apoyar en el cuidado de los hijos de Samahara.

    Así, mientras él se despide con calma, el escándalo mediático continúa creciendo fuera de cámaras.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que reveló que amaneció con Pamela Franco y generó revuelo

    ¿A la cárcel? Piero Arenas habría recibido prisión preventiva por presunto abuso y se despide

    ¡Sin filtros! Pamela López se lanza contra Samahara Lobatón y expone que sabe más de lo que todos creen

    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

    Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Lo más vistos en Farándula

    Poder Judicial EXIGE a Magaly Medina cancelar de GOLPE los S/300 mil que le debe a Jefferson Farfán

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    ¿Tiene nuevo galán? Ana Paula Consorte estaría coqueteando con dueño de gimnasio tras su ruptura con Paolo Guerrero

    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    Hija de Katia Condos y Federico Salazar debuta en el cine junto a su madre y sorprende a todos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;