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Adrián Bello responde CON TODO a comentarios homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: "Son personas heridas emocionalmente"

El artista peruano Adrián Bello respondió a las críticas por su boda con el cineasta, Bruno Ascenzo, señalando que las opiniones homofóbicas vienen de personas con heridas emocionales.

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    Adrián Bello responde CON TODO a comentarios homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: "Son personas heridas emocionalmente"
    El cantante apagó las críticas con todo el amor recibido en su matrimonio. | Composición Wapa
    Adrián Bello responde CON TODO a comentarios homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: "Son personas heridas emocionalmente"

    En el Valle Sagrado de Cusco, Adrián Bello y Bruno Ascenzo celebraron su matrimonio rodeados de amigos y familiares. Aunque la pareja recibió numerosas muestras de cariño, también enfrentó comentarios homofóbicos al compartir imágenes del evento. Ante esto, Bello grabó un video explicando su postura frente a esas ofensas.

    En sus declaraciones, el cantante peruano dijo que no le perturban las críticas homofóbicas que surgen en redes sobre su matrimonio. Próximamente, Bello se presentará en el Gran Teatro Nacional, cumpliendo así un sueño profesional.

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    Comentarios sobre las críticas tras su boda

    Por medio de TikTok, Adrián Bello dijo que ha aprendido a no resentirse por las críticas en las redes sociales. Señaló que la felicidad y el apoyo recibido por parte de sus seres queridos han sido significativos. “Fue el día más feliz de mi vida”, afirmó con respecto a su boda.

    Adrián Bello expresa que el amor de sus allegados ha disminuido el impacto de las críticas negativas. Aseguró que está rodeado de amigos y seres queridos que lo aceptan tal como es. “Eso es invaluable y un privilegio”, indicó. “Tener este soporte hace que los comentarios negativos importen menos. Lo demás es ruido”, acotó.

    A la vez, se mostró agradecido por el respaldo de quienes salen en su defensa. “Es reconfortante ver el apoyo de personas que incluso discuten con nuestros haters”, mencionó. Añadió que suele pensar que ese tipo de comentarios provienen de personas emocionalmente heridas.

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    Bruno Ascenzo y Adrián Bello
    Bruno Ascenzo y Adrián Bello

    Más allá de las críticas, Bello expresó compasión hacia sus detractores. “Es difícil para alguien que no ha podido ser auténtico ver a otros recibiendo amor. Con el tiempo, ya no me afecta tanto”, concluyó, reforzando que prefiere centrarse en su felicidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Adrián Bello responde CON TODO a comentarios homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: "Son personas heridas emocionalmente"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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