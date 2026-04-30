Adrián Bello responde CON TODO a comentarios homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: "Son personas heridas emocionalmente"

El artista peruano Adrián Bello respondió a las críticas por su boda con el cineasta, Bruno Ascenzo , señalando que las opiniones homofóbicas vienen de personas con heridas emocionales.

El cantante apagó las críticas con todo el amor recibido en su matrimonio. | Composición Wapa

El cantante apagó las críticas con todo el amor recibido en su matrimonio. | Composición Wapa

En el Valle Sagrado de Cusco, Adrián Bello y Bruno Ascenzo celebraron su matrimonio rodeados de amigos y familiares. Aunque la pareja recibió numerosas muestras de cariño, también enfrentó comentarios homofóbicos al compartir imágenes del evento. Ante esto, Bello grabó un video explicando su postura frente a esas ofensas.

En sus declaraciones, el cantante peruano dijo que no le perturban las críticas homofóbicas que surgen en redes sobre su matrimonio. Próximamente, Bello se presentará en el Gran Teatro Nacional, cumpliendo así un sueño profesional.

Comentarios sobre las críticas tras su boda

Por medio de TikTok, Adrián Bello dijo que ha aprendido a no resentirse por las críticas en las redes sociales. Señaló que la felicidad y el apoyo recibido por parte de sus seres queridos han sido significativos. “Fue el día más feliz de mi vida”, afirmó con respecto a su boda.

Adrián Bello expresa que el amor de sus allegados ha disminuido el impacto de las críticas negativas. Aseguró que está rodeado de amigos y seres queridos que lo aceptan tal como es. “Eso es invaluable y un privilegio”, indicó. “Tener este soporte hace que los comentarios negativos importen menos. Lo demás es ruido”, acotó.

A la vez, se mostró agradecido por el respaldo de quienes salen en su defensa. “Es reconfortante ver el apoyo de personas que incluso discuten con nuestros haters”, mencionó. Añadió que suele pensar que ese tipo de comentarios provienen de personas emocionalmente heridas.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello