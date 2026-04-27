Adrián Bello LLORA DE EMOCIÓN al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en su boda secreta en Cusco

Adrián Bello y Bruno Ascenzo compartieron un conmovedor video de su boda en Cusco, mostrando al primero derramando lágrimas al dedicarle emotivas palabras en el altar.

Adrián Bello y Bruno Ascenzo continúan compartiendo detalles de su íntima ceremonia simbólica celebrada en el Valle Sagrado de Cusco. Recientemente, la pareja conmovió a sus seguidores al publicar un video que contiene algunos de los momentos más significativos del evento, como los votos que se intercambiaron frente al altar.

El cantante de 35 años protagonizó uno de los momentos más emotivos cuando, sin poder contener las lágrimas, se dirigió al director y guionista. “Gracias, porque en tus ojos aprendo a mirarme con amor, a cuidarme y a sentirme adecuado tal cual soy”, afirmó.

Adrián Bello se emociona al dedicar sus votos a Bruno Ascenzo, protagonizando momento conmovedor

En sus redes sociales, el recordado protagonista de 'Travesuras del corazón' y Adrián Bello difundieron un video con el título: “un pequeño resumen del día más feliz de nuestras vidas”. En el video se aprecia la ceremonia al aire libre, rodeada de naturaleza cusqueña, junto a familiares y amigos cercanos. Durante la lectura de sus votos, el intérprete de 'Lejos de ti' se conmueve al recordar la relevancia de su pareja en su vida.

Bruno Ascenzo respondió con un mensaje amoroso que continuó emocionando a los asistentes. “Te amo y quiero siempre hacerte feliz, deseo que seas feliz toda la vida. Gracias por darme felicidad a mí y por emprender este viaje juntos”, comentó. Además, añadió una reflexión sobre la nueva etapa que comenzaban. “Sé que no será fácil, pero contigo será hermoso, te amo”, expresó, causando una nueva reacción emotiva en Adrián Bello.

Presencia de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en la boda de Adrián Bello y Bruno Ascenzo

Entre los asistentes destacados se encontraban el cantante español y la actriz de 38 años. Ambos habían sido vistos explorando diferentes atracciones turísticas en Cusco, alimentando las especulaciones sobre su asistencia al matrimonio.