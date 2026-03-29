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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

María Fe Saldaña confirma ruptura definitiva con el salsero Josimar: “No es fácil para mí”

María Fe Saldaña anuncia su separación de Josimar tras siete años y revela que se cruzaron límites en su relación, priorizando ahora su bienestar y el de sus hijos.

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    María Fe Saldaña confirma ruptura definitiva con el salsero Josimar: “No es fácil para mí”
    María Fe Saldaña comunica ruptura con el salsero. | Composición Wapa
    María Fe Saldaña confirma ruptura definitiva con el salsero Josimar: “No es fácil para mí”

    El mundo de la farándula peruana suma una nueva ruptura que ha tomado por sorpresa a muchos. María Fe Saldaña decidió poner fin a su matrimonio con el salsero Josimar, cerrando así una relación de 7 años que estuvo marcada por momentos mediáticos y polémicas.

    La noticia fue confirmada por la propia modelo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje íntimo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

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    María Fe Saldaña anuncia el fin de su relación con Josimar

    Mediante una historia en Instagram, la también empresaria comunicó que la decisión de separarse fue tomada por ella, dejando en evidencia el peso emocional de este paso.

    “Con mucha pena y con el corazón en la mano he tomado la decisión de terminar mi relación con Josimar”, expresó.

    Asimismo, reconoció lo difícil que ha sido enfrentar este proceso personal: “No es fácil para mí”.

    El anuncio llamó la atención, especialmente porque la pareja había continuado junta pese a anteriores controversias que involucraban al cantante.

    María Fe Saldaña anuncia su separación con Josimar.
    María Fe Saldaña anuncia su separación con Josimar.

    La razón detrás de la ruptura y su postura como madre

    En su mensaje, María Fe dejó entrever que la separación responde a situaciones internas que terminaron por afectar los pilares de la relación.

    “Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales, y por respeto a mí misma, he decidido dar un paso al costado como mujer”, señaló.

    Pese a la ruptura, la modelo fue enfática en aclarar que mantendrá una relación cordial con Josimar en su rol de padres, priorizando el bienestar de sus hijos.

    “Quiero dejar en claro que esta decisión es únicamente a nivel pareja. Como madre de nuestros hijos, siempre existirá respeto y el vínculo que nos une por ellos”, añadió.

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    Un cierre definitivo lejos de la exposición mediática

    Finalmente, María Fe Saldaña dejó claro que no continuará dando declaraciones sobre este tema, buscando preservar su privacidad en medio del interés público.

    “Fueron 7 años de historia y dos hijos que amamos profundamente, por lo que les pido comprensión y respeto. Los detalles de esta situación no los brindaré”, concluyó.

    Con este comunicado, la influencer marca el cierre de una etapa importante en su vida, apostando por la tranquilidad personal y el bienestar familiar tras una relación que estuvo constantemente bajo el ojo mediático.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Fe Saldaña confirma ruptura definitiva con el salsero Josimar: “No es fácil para mí”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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