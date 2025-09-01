Wapa.pe
María Fe Saldaña rompe el silencio tras anuncio de embarazo de la ‘prima’ de Josimar: “No creo que sea de él”

María Fe Saldaña se pronunció sobre el embarazo de Verónica González, la 'prima' de Josimar, expresando sus dudas sobre la paternidad del salsero.

    María Fe Saldaña volvió a ser el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre el reciente anuncio de embarazo de Verónica González, conocida como la ‘prima’ de Josimar. La joven, actual esposa del salsero, no dudó en manifestar sus sospechas respecto a la situación.

    María Fe Saldaña duda de la paternidad de Josimar ante embarazo de la ‘prima’

    María Fe Saldaña fue consultada por el equipo de 'América Hoy' sobre su reacción ante el anuncio de embarazo de la 'prima' de Josimar. La esposa del salsero dejó en claro que duda de la paternidad del cantante.

    "No creo que sea de Josimar, bueno, no sé", se lee en la conversación vía WhatsApp. Saldaña "Yo no sé qué tanta maldad de ella hacia mí, ¿por qué ponerme cosas en redes sociales? Yo no le hice nada", añadió.

    La joven defendió su reconciliación con el cantante y que este le haya regalado una camioneta: "Soy la mamá de sus hijos", sentenció.

    María Fe responde a ‘prima’ de Josimar y asegura que luchará por su familia

    Luego de que Verónica González asegurara que no estaba enterada de que estos seguían en una relación y que hablaría con el salsero, María Fe dejó en claro que no han terminado y que ha luchado por su familia.

    “Josimar y yo estamos desde el 2020. Hemos formado una familia, por más problemas que se presenten. La hemos luchado, muchas personas no saben las cosas”, precisó.

    “No es fácil, yo lucho por mi familia, por mis hijos, no expongo mi vida privada, siempre me mantengo al margen de todo y no me considero un personaje público, es por eso que jamás hablo ni declaro para ningún programa, pero siento que lo que ella está haciendo conmigo es maldad”, agregó.

    Finalmente, esta reconoció que haber conversado con la ‘prima’ de Josimar Fidel, fue un error: “Cometí un error al hablar con ella.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Fe Saldaña rompe el silencio tras anuncio de embarazo de la ‘prima’ de Josimar: “No creo que sea de él”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;