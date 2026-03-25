Katia Condos abre su corazón en entrevista tras separarse de Federico Salazar: "Pérdidas muy dolorosas..."

Katia Condos reaparece tras su separación de Federico Salazar y conmueve con reflexión sobre el dolor, mientras revive antigua confesión del periodista.

Katia Condos sobre separación con Federico Salazar: ¿Existe una “Tercera en discordia”? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Amor y Fuego / Difusión

Katia Condos sobre separación con Federico Salazar: ¿Existe una “Tercera en discordia”? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Amor y Fuego / Difusión

Tras semanas de silencio y bajo perfil, Katia Condos reapareció en el espacio público con una reflexión que no pasó desapercibida. Luego de confirmar su separación de Federico Salazar, la actriz decidió volver a las redes sociales y también participar en una conversación íntima junto a Gianella Neyra y Almendra Gomelsky en el pódcast Mujeres de la PM.

En ese espacio, lejos del escándalo, Condos optó por compartir una mirada más introspectiva sobre los momentos difíciles y el aprendizaje emocional que dejan.

Katia Condos reflexiona sobre el dolor y la calma tras la ruptura

Durante el episodio, la actriz sorprendió al abrir su corazón y hablar desde la experiencia sobre cómo enfrenta las etapas complicadas de la vida. Su mensaje, cargado de madurez, generó empatía entre sus compañeras y el público.

“Hay una cosa bien bonita con la edad… y uno va aprendiendo que ya es una verdad absoluta, que sabes que pase lo que pase, no hablo de perder un hijo, no he vivido eso y Dios mediante no suceda nunca, no tengo idea que pase ahí con la vida, el cuerpo el alma de uno”, expresó inicialmente.

Luego, profundizó en esa idea, dejando claro que incluso en medio del caos existe una certeza de que todo pasa:

‘Pero muchas otras cosas que pueden ser muy difíciles, pérdidas muy dolorosas, temas en la familia, cuando estás en el medio de la turbulencia, pase lo que pase, así te estés sintiendo como el poto hay la certeza, la fe y la confianza absoluta de que va a pasar’.

Sus palabras fueron respaldadas por sus amigas, quienes coincidieron con esta visión sobre el paso del tiempo y la resiliencia emocional.

La antigua confesión de Federico Salazar que vuelve a viralizarse

En paralelo a esta reaparición, un video antiguo de Federico Salazar volvió a circular en TikTok, reavivando la atención sobre la dinámica que mantenían como pareja antes de su separación.

En aquella conversación, también en Mujeres de la PM, el periodista reveló que ya no compartía la misma cama con Katia Condos, lo que en su momento generó múltiples comentarios entre los seguidores.

Posteriormente, la propia actriz aclaró que ambos seguían compartiendo habitación, pero con camas separadas colocadas una al lado de la otra. Esta decisión, según explicó, respondía a una forma de mantener la comodidad y el bienestar dentro de la relación, sin afectar su convivencia.

Aunque en su momento la confesión sorprendió, hoy cobra un nuevo significado tras la confirmación de su separación, dejando entrever que la relación ya atravesaba cambios importantes desde tiempo atrás.