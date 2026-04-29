Giuliana Rengifo lanza fuerte acusación contra Magaly Medina y RESPALDÓ a Yaharia Plasencia: "Es una mujer de doble moral y discurso"

Giuliana Rengifo apoyó públicamente a Yahaira Plasencia en su conflicto legal contra Magaly Medina y lanzó duras críticas contra la conductora.

Giuliana Rengifo no dudó en respaldar a Yaharia Plasencia contra Magaly Medina. | Composición Wapa

Giuliana Rengifo no dudó en respaldar a Yaharia Plasencia contra Magaly Medina. | Composición Wapa

Giuliana Rengifo volvió a colocarse en el centro de la polémica al pronunciarse con firmeza sobre el proceso legal que Yahaira Plasencia mantiene contra Magaly Medina. Lejos de mantenerse al margen, la cantante expresó públicamente su apoyo a la salsera y aprovechó para cuestionar duramente a la popular conductora, con quien arrastra una conocida historia de enfrentamientos.

Rengifo no ocultó su postura y lanzó una crítica directa contra la figura televisiva. 'Magaly es una mujer de doble moral y discurso. Está dando manotazos de ahogada, se cree intocable, pero en el mundo y en el Perú el único intocable es Dios. Yahaira está en su derecho de defenderse y pedir garantías. Me parece bien lo que está haciendo y le doy mi apoyo'.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los límites entre opinión, espectáculo y presuntos agravios públicos, especialmente en medio del complejo escenario judicial que involucra a la intérprete de salsa.

Rengifo cuestiona el trato hacia Yahaira y pone en duda el enfoque mediático

La cumbiambera también expresó su incomodidad frente a la manera en que, según ella, Yahaira ha sido expuesta en televisión durante años.

'No sé por qué Magaly se la agarró con Yahaira, fueron ataques muy fuertes y todo tiene un límite'.

Con esa frase, Giuliana reforzó la narrativa de que ciertos calificativos y comentarios emitidos en espacios televisivos habrían superado la barrera del entretenimiento para convertirse en ataques personales.

El proceso entre Yahaira y Magaly: una disputa que escaló a tribunales

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina no es reciente. La disputa tomó forma legal luego de que la cantante presentara una querella por difamación agravada, argumentando que expresiones como 'runruna', 'escort', 'pet friendly' y 'mascota' afectaron gravemente su reputación.

Antes de judicializar el caso, la artista solicitó una rectificación inmediata mediante carta notarial, pero, según su defensa, nunca obtuvo respuesta. Actualmente, el proceso contempla una millonaria reparación civil y una audiencia clave programada para el 12 de mayo.

A esto se suma la reciente decisión de la Prefectura de Lima, que otorgó garantías personales a favor de Yahaira, estableciendo medidas preventivas frente a cualquier acto que pueda alterar su estabilidad emocional.

La antigua rivalidad entre Giuliana y Magaly que explica su postura

El respaldo de Giuliana no solo responde a solidaridad con Yahaira, sino también a una historia personal marcada por fuertes choques mediáticos con Medina.

Desde que salió a la luz su antigua relación con Alfredo Zambrano durante un periodo de separación con Magaly, Rengifo se convirtió en blanco constante de críticas públicas. En ese contexto, recibió apelativos como 'snack', 'runruna' y 'robamaridos', situación que profundizó una rivalidad que se mantiene hasta hoy.

Giuliana ha insistido en múltiples ocasiones en defender su versión, asegurando que nunca intervino en una relación vigente y que fue expuesta de forma injusta.