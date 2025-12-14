Giuliana Rengifo celebra su nuevo auto, revela sus sacrificios, sus negocios y confiesa por qué ahora prefiere estar soltera.

Giuliana Rengifo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su vida personal y profesional. Lejos de las polémicas y enfocada en sus metas, la cantante celebró recientemente un logro que marca un antes y un después en su historia: la compra de su primer auto, un objetivo que alcanzó tras años de esfuerzo constante y trabajo ininterrumpido.

La artista no ocultó su orgullo al contar que este avance es resultado directo de su disciplina y perseverancia. Para ella, cada paso que da representa una recompensa al sacrificio acumulado a lo largo del tiempo. “Todo sacrificio tiene su recompensa”, afirmó con convicción, dejando claro que nada ha sido producto de la casualidad.

Giuliana Rengifo celebra su independencia y nuevos logros personales

Con emoción, la cantante explicó que este logro va más allá de la comodidad personal. Para Rengifo, el verdadero motor de su trabajo es su familia, especialmente su madre.“Al fin tengo mi carro propio y eso es porque he estado ahorrando, trabajando, emprendiendo nuevos negocios y con esfuerzo, gracias a Dios, estoy logrando cumplir mis objetivos. Lo que más me llena de felicidad es que le estoy comprando su casita a mi mami en Lambayeque, es algo que me propuse y poco a poco lo voy a lograr, porque aún la sigo pagando”, manifestó.

Este nuevo capítulo refleja una etapa de madurez y estabilidad, donde cada meta alcanzada tiene un propósito emocional profundo.

Emprendimientos, música y escenarios internacionales

Lejos de conformarse, Giuliana Rengifo continúa ampliando sus horizontes. En las últimas semanas, lanzó su propia línea de vestidos, sumándose a otros emprendimientos que ya venía desarrollando, como su marca de perfumes.

“Es mi propia marca, igual sigo con mis perfumes. Tengo que buscármelas para seguir adelante, sacar adelante a mis hijas y mi madre, por eso no paro”, contó.

Actualmente, la artista se encuentra en Miami, donde fue invitada al primer Festival de cumbia peruana. Allí presentó su más reciente sencillo ‘Solterita estoy mejor’, tema que ya empieza a sonar con fuerza fuera del país.

“Ahora estoy en Miami porque me invitaron al primer ‘Festival de cumbia peruana’, donde por supuesto he presentado mi nuevo tema ‘Solterita estoy mejor’, incluso ya lo están escuchando en Bolivia, donde estuve hace poco de promoción”, agregó.

Giuliana habla del amor y sus prioridades

Consultada sobre su situación sentimental, Rengifo fue clara y directa. Hoy, el amor no ocupa un lugar central en su vida. “Nada, por ahora no quiero enamorarme. Mi nueva canción va acorde conmigo, solterita estoy mejor. La verdad es que me di cuenta de que así mis proyectos salen más rápido, ja, ja, ja”, confesó entre risas.