"Aquí nunca ha habido una mala intención, tampoco se planificó, nunca ha sido ese caso, los chicos no la conocen, no saben quién es popular y quién no, siempre ha sido así, chico, chica, agarran, hacen el espectáculo y puede ser que sea un cruce de movimiento, bailaste un momento, de ahí no te sientes cómoda y te vas a tu sitio nuevamente y ahí en ese ida y vuelta entre bailes que hubo, el último acabó lastimosamente en ese momento incómodo, probablemente ha sido que tú volteaste y él también se volteó", dijo uno de los hombres intentando justificar la situación.

Por su parte, una de las amigas de Korina intervino para preguntarles si se habían dado cuenta de lo ocurrido y este respondió: "Sí, desde arriba se vieron muchas cosas", señaló. Mientras que el creador de los actos incluso negó que su bailarín tocara indebidamente a Rivadeneira: "El acting siempre es el mismo, sea con una persona o con otra, siempre es una persona, para ellos es indistintos, no siguió el movimiento ella porque se iba a sentar y ahí hubo un choque no intencional, no es cierto, este señor no ha tocado el c#&* de nadie porque yo he creado el show y no es así", dijo defendiendo su show y negando que el bailarín tocara indebidamente a Korina, pese a que las imágenes dicen lo contrario.