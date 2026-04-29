Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Dólar sufre drástico cambio en medio de la segunda vuelta en Perú: ¿Cuánto está?

¿Una sola mascota en casa? Esta ciudad peruana aprueba medida y genera debate

Una norma estricta ha causado conmoción al restringir el número de mascotas por hogar. Averigua si tu residencia se verá afectada.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Una sola mascota en casa? Esta ciudad peruana aprueba medida y genera debate
    Distrito quiere prohibir más de una mascota por hogar. Conoce más detalles de este proyecto.
    ¿Una sola mascota en casa? Esta ciudad peruana aprueba medida y genera debate

    Una ordenanza controvertida ha despertado debate entre los ciudadanos. Se trata de la nueva regulación que impide a las familias tener más de una mascota en su domicilio. Esta normativa ha sido implementada únicamente en una ciudad de Perú. A continuación, te ofrecemos todos los detalles necesarios.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Vuelve El Niño? Autoridades internacionales y ENFEN analizan su impacto en Perú desde mayo

    La ciudad peruana que limita las mascotas por hogar: detalles importantes

    La normativa ha sido propuesta por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con el propósito de fomentar la protección y la tenencia responsable de animales, restringiendo a una familia a tener solo una mascota.

    A pesar de las críticas que ha suscitado entre los habitantes, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, aclaró que la ley fue aprobada por 15 regidores con la meta de promover la tenencia responsable. Además, busca prevenir situaciones de riesgo como mordeduras o accidentes, donde a menudo no se encuentra responsable.

    Las familias que no acaten la norma enfrentan multas

    Por otro lado, Cubas explicó que la normativa establece que las mascotas deben estar registradas en el departamento veterinario municipal. Si ya se poseen más de un animal, el propietario debe solicitar un permiso para evitar una multa del 20% de una UIT.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Dólar sube y el sol peruano se deprecia: cuáles son los factores detrás del tipo de cambio

    Finalmente, la alcaldesa indicó que esta regulación podría revisarse por el área técnica municipal si se consideran necesarias modificaciones, para asegurar que los ciudadanos de Chiclayo puedan adaptarse adecuadamente a las reglas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Una sola mascota en casa? Esta ciudad peruana aprueba medida y genera debate
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¡Alerta epidemiológica! Reportan más de 30 casos de contagioso virus que ataca a niños en el PERÚ

    ¿VACACIONES ESCOLARES en MAYO? Minedu confirma drástico cambio en todo el Perú y lanza el cronograma oficial del 2026

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    ES OFICIAL | Tarifa del METROPOLITANO cambiará drásticamente a partir del 2 de mayo: Ellos serán los afectados

    “Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    Lo más vistos en Ocio

    Revelan la razón por la que Metro La Hacienda de SJL cerrará sus puertas para siempre

    Dólar sufre drástico cambio en medio de la segunda vuelta en Perú: ¿Cuánto está?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;