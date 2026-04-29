¿Una sola mascota en casa? Esta ciudad peruana aprueba medida y genera debate

Una norma estricta ha causado conmoción al restringir el número de mascotas por hogar. Averigua si tu residencia se verá afectada.

Distrito quiere prohibir más de una mascota por hogar. Conoce más detalles de este proyecto.

Distrito quiere prohibir más de una mascota por hogar. Conoce más detalles de este proyecto.

Una ordenanza controvertida ha despertado debate entre los ciudadanos. Se trata de la nueva regulación que impide a las familias tener más de una mascota en su domicilio. Esta normativa ha sido implementada únicamente en una ciudad de Perú. A continuación, te ofrecemos todos los detalles necesarios.

La ciudad peruana que limita las mascotas por hogar: detalles importantes

La normativa ha sido propuesta por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con el propósito de fomentar la protección y la tenencia responsable de animales, restringiendo a una familia a tener solo una mascota.

A pesar de las críticas que ha suscitado entre los habitantes, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, aclaró que la ley fue aprobada por 15 regidores con la meta de promover la tenencia responsable. Además, busca prevenir situaciones de riesgo como mordeduras o accidentes, donde a menudo no se encuentra responsable.

Las familias que no acaten la norma enfrentan multas

Por otro lado, Cubas explicó que la normativa establece que las mascotas deben estar registradas en el departamento veterinario municipal. Si ya se poseen más de un animal, el propietario debe solicitar un permiso para evitar una multa del 20% de una UIT.