Horóscopo de HOY miércoles 29 de abril del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, miércoles 29 de abril de 2026.

    Horóscopo de HOY miércoles 29 de abril del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Este miércoles, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este miércoles 29 de abril del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este miércoles. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

    Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

    Esa negociación ha demorado, puesto que se han evaluado muchas condiciones, pero por fin recibes una propuesta económica realmente conveniente. Cierra esta alianza, te brindará estabilidad.

    Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

    Las demoras de ese dinero han paralizado varias compras y gestiones que pensaste concretar. No te paralices, puesto que hay personas que dependen de ti. Esfuérzate y encontrarás salidas.

    Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

    Sales de ese estado de melancolía o tristeza que te llevó a perderle el interés a todas tus actividades. Trabajarás en equipo y cumplirás muchas actividades pendientes. Lograrás ordenarte.

    Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

    Confiarás a una amistad ese problema económico que tanto te preocupa. Recibirás de su parte el apoyo que necesitas y todo comenzará a resolverse. En el amor, llega una nueva ilusión.

    Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

    Una persona que no fue honesta contigo te volverá a buscar para hacerte una oferta que será tentadora, pero poco conveniente. Encontrarás la excusa perfecta para evadirla y no vincularte.

    Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

    Una suma importante de dinero podría ser el motivo por el cual tengas conflictos con una persona muy cercana. Evita perder la paciencia y negocia con la mejor disposición. Todo se resolverá.

    Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

    Alguien que parecía animado y con interés en tus proyectos podría cancelar su participación inesperadamente. Te verás obligado a replantearlo todo. Paciencia, todo seguirá su curso.

    Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

    A pesar de los obstáculos que has afrontado, nadie te quitará la constancia ni el empeño. Recibirás apoyo y orientación de gente con más experiencia. Estás muy cerca de alcanzar tus metas.

    Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

    Inicias una actividad que exigirá mucho compromiso y esfuerzo de tu parte, pero habrá grandes compensaciones. En el amor, si no tienes pareja, estás por conocer una nueva persona. Prepárate.

    Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

    La buena gestión de tu labor te lleva a destacar por encima de otras personas. Alguien con influencias te buscará para hacerte una propuesta muy favorable. No lo dudes y acéptala.

    Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

    Esa gestión que tienes en mano avanza lentamente y esto te desanima. Hoy recibirás el apoyo de una persona que tratará de animarte e inyectarte optimismo. Con su ayuda todo avanzará.

    Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

    Una persona con la que te relacionas laboralmente intentará imponer sus ideas y la manera en que se desarrollará la agenda. No estarás de acuerdo, pero evita conflictos. Trata de dialogar.

    Jhan Sandoval Horóscopo HOY

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Y desde 2017 a la fecha, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

