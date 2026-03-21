Famosa influencer que vendía ropa muere repentinamente tras colapsar durante transmisión en vivoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La comunidad de redes sociales se encuentra consternada tras la repentina muerte de una influencer, quien falleció durante una transmisión en vivo a causa de una hemorragia cerebral. El hecho ocurrió mientras realizaba contenido de venta a través de plataformas digitales, lo que generó impacto entre sus seguidores y usuarios en línea. La inesperada tragedia ha reavivado el debate sobre la salud y las exigencias en el mundo digital.
LEE MÁS: Querida actriz y conductora de TV muere sorpresivamente, días después de recibir emotivo homenaje
Una famosa influencer muere tras colapsar durante una retransmisión en directo
Wang Yefei, creadora de contenido conocida en redes sociales como ‘Sister Whang Za’, falleció a los 39 años luego de sufrir un colapso mientras realizaba una transmisión en vivo. Este lamentable hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la provincia de Shanxi, en China, cuando la influencer se encontraba desarrollando contenido de ventas a través de plataformas digitales.
Durante la transmisión, Yefei empezó a evidenciar molestias físicas. En las imágenes se observa cómo se lleva las manos a la cabeza y al cuello, alertando a su audiencia de que no se sentía bien. Minutos más tarde, se desmayó frente a la cámara y solicitó a su equipo que contactara a los servicios de emergencia. El en vivo, que llevaba apenas 36 minutos, tuvo que ser interrumpido.
PUEDES VER: Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa
Según reportes de medios locales, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano; sin embargo, falleció aproximadamente 11 minutos después. Las primeras evaluaciones médicas indican que la causa de su muerte habría sido una hemorragia en el tronco encefálico.
Asimismo, personas cercanas señalaron que en meses previos había presentado episodios recurrentes de dolor de cabeza. No obstante, no existía un diagnóstico médico previo que alertara sobre alguna enfermedad.
Minimizaba síntomas y llevaba un ritmo de trabajo exigente
Ante el lamentable desenlace, Hua Mei, amiga cercana de la creadora, contó que minimizaba sus dolores de cabeza y recurría a analgésicos. Destacó además que Wang Yefei era muy trabajadora. Su familia ya le había recomendado realizarse exámenes médicos, pero no lo hizo. Se dedicaba a vender productos por Internet mediante transmisiones en Weibo. Su muerte durante un en vivo por una hemorragia cerebral ha conmocionado a las redes sociales.