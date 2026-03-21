Una influencer murió durante una transmisión en vivo debido a una hemorragia cerebral. La víctima se desplomó cuando emitía contenido de venta a través de plataformas digitales.

La comunidad de redes sociales se encuentra consternada tras la repentina muerte de una influencer, quien falleció durante una transmisión en vivo a causa de una hemorragia cerebral. El hecho ocurrió mientras realizaba contenido de venta a través de plataformas digitales, lo que generó impacto entre sus seguidores y usuarios en línea. La inesperada tragedia ha reavivado el debate sobre la salud y las exigencias en el mundo digital.

Una famosa influencer muere tras colapsar durante una retransmisión en directo



Wang Yefei, creadora de contenido conocida en redes sociales como ‘Sister Whang Za’, falleció a los 39 años luego de sufrir un colapso mientras realizaba una transmisión en vivo. Este lamentable hecho ocurrió el pasado 9 de marzo en la provincia de Shanxi, en China, cuando la influencer se encontraba desarrollando contenido de ventas a través de plataformas digitales.

Wang Yefei fallece tras desplomarse ante la cámara por una hemorragia cerebral durante una retransmisión.

Durante la transmisión, Yefei empezó a evidenciar molestias físicas. En las imágenes se observa cómo se lleva las manos a la cabeza y al cuello, alertando a su audiencia de que no se sentía bien. Minutos más tarde, se desmayó frente a la cámara y solicitó a su equipo que contactara a los servicios de emergencia. El en vivo, que llevaba apenas 36 minutos, tuvo que ser interrumpido.

Según reportes de medios locales, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano; sin embargo, falleció aproximadamente 11 minutos después. Las primeras evaluaciones médicas indican que la causa de su muerte habría sido una hemorragia en el tronco encefálico.

Asimismo, personas cercanas señalaron que en meses previos había presentado episodios recurrentes de dolor de cabeza. No obstante, no existía un diagnóstico médico previo que alertara sobre alguna enfermedad.

Minimizaba síntomas y llevaba un ritmo de trabajo exigente