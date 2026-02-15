Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 15 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Expareja de Adolfo Aguilar reclama fuerte suma y lanza dura advertencia: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino acusa a Adolfo Aguilar de deberle más de S/10.000 por estudios de mercado y asegura que fue bloqueado tras exigir el pago pendiente

    Expareja de Adolfo Aguilar reclama fuerte suma y lanza dura advertencia: "No te voy a regalar mi trabajo"
    Alejandro Merino denunció publicamente a Adolfo Aguilar. | Composición Wapa
    Expareja de Adolfo Aguilar reclama fuerte suma y lanza dura advertencia: "No te voy a regalar mi trabajo"

    Una nueva controversia involucra al actor y exconductor de Yo soy, Adolfo Aguilar, luego de que Alejandro Merino lo acusara públicamente de mantener una deuda superior a los 10.000 soles por servicios profesionales vinculados a la productora Big Bang Films.

    El joven empresario difundió un comunicado en redes sociales donde exige el pago por trabajos de análisis de mercado que, según afirma, realizó para proyectos audiovisuales. En su mensaje fue directo: “Ojalá y me pagues Adolfo. No te voy a regalar mi trabajo”.

    Merino sostuvo que el estudio demandó dedicación y recursos, y cuestionó la actitud del actor.

    “Me ha costado tiempo, esfuerzo, trabajo y pestañas ser profesional para que venga un tipo como tú a quererse aprovechar. Te equivocaste conmigo”.

    Ex pareja de Aguilar reveló que el reclamo pasó de lo privado a lo público

    En su pronunciamiento, Merino aseguró que intentó resolver el tema de manera privada durante un largo periodo. Sin embargo, afirma que la respuesta fue el bloqueo en redes sociales.

    “He intentado cobrarle el dinero que me debe desde hace bastante tiempo de manera bastante cordial y ha optado por bloquearme”.

    El empresario también difundió capturas de conversaciones donde solicita el pago por los servicios realizados. En uno de los mensajes, explica que inicialmente consideró el trabajo como apoyo, pero que ante la falta de reconocimiento formal decidió cobrarlo.

    La respuesta atribuida a Aguilar fue breve: “Ok, ¿cuánto es? Y no entiendo tu necesidad de hacer las cosas personales, pero en fin. Ya te darás cuenta en el futuro”.

    Ofreció facilidades y descuentos, según su versión

    Merino precisó que el monto correspondería a tres estudios de investigación de mercado para proyectos cinematográficos y que el total supera los 10.000 soles. Según indicó, incluso planteó alternativas de pago para facilitar el cumplimiento de la deuda.

    En su explicación pública sostuvo: “Ahora estoy cobrando el dinero que me debe de los servicios que se hicieron a su empresa, los cuales no me pagó hasta el día de hoy”.

    Además, señaló que ofreció descuentos y eliminó honorarios propios y de su equipo, así como costos asociados al uso de equipos técnicos.

    En su comunicado también aclaró que esta exigencia no busca reabrir conflictos personales previos, sino centrarse exclusivamente en el aspecto profesional del caso.

    Hasta el momento, Adolfo Aguilar no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional respecto a la acusación pública.

