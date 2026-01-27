Adolfo Aguilar reveló la TRISTE decisión de postergar su boda con su novio Antonio Ortiz: “Es complicado”

Adolfo Aguilar revela por qué decidió postergar su boda con Antonio Ortiz y aclara cuándo planean finalmente casarse.

El conductor Adolfo Aguilar volvió a ser tema de conversación luego de revelar que su boda con Antonio Ortiz no se realizará en el 2026 como estaba previsto. Aunque la pareja mantiene firme su compromiso, el presentador explicó que las responsabilidades laborales de ambos han complicado los planes de matrimonio.

Adolfo Aguilar explica por qué decidió aplazar su matrimonio

En una reciente entrevista con 'Amor y Fuego', el exconductor de 'Yo soy' fue honesto sobre el motivo detrás de la postergación de su boda. Según explicó, la agenda de trabajo se ha convertido en el principal obstáculo para concretar el enlace.

“Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va a estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero”, confesó.

Aguilar también dejó claro que la decisión no responde a problemas personales, sino a una cuestión de tiempos. Ambos se encuentran desarrollando proyectos profesionales que requieren total dedicación, por lo que prefieren no apresurar un momento tan importante.

“No queremos esperar, pero por trabajo en realidad va a tener que ser el próximo”, agregó el actor, dando a entender que la boda se realizaría recién en 2027.

Así fue la propuesta que emocionó a sus seguidores

La relación entre Adolfo Aguilar y Antonio Ortiz se hizo pública en enero de 2025, cuando el conductor sorprendió a todos al pedirle matrimonio en pleno escenario durante la función final de un espectáculo musical en el que participaba.

Desde entonces, la pareja ha compartido diversos momentos en redes sociales, mostrando una relación estable y cercana. Incluso, a inicios de este año celebraron su aniversario con románticas publicaciones que reforzaron la expectativa de una boda próxima.

Sin embargo, Aguilar aclaró que prefieren esperar el momento adecuado y disfrutar el proceso sin presiones externas.

¿Quién es Antonio Ortiz, el futuro esposo de Adolfo Aguilar?

Antonio Ortiz, cuyo nombre completo es José Antonio Ortiz Fernández, se dedica a la producción audiovisual. Estudió la carrera de Comunicaciones y ha trabajado en diversos proyectos que lo han llevado a viajar constantemente.

Aunque suele mantener un perfil bajo, en una entrevista con La República habló sobre su relación con Aguilar y la diferencia de edad entre ambos.

“No fue fácil” iniciar la relación, y además destacó que el conductor “fue quien hizo toda la magia”.

Sobre la brecha generacional, Ortiz se mostró relajado: “A mí no me cuesta porque siempre he dicho que soy un viejo dentro de un cuerpo joven. Así que estamos iguales. Él es como un niño dentro de un cuerpo de una persona mayor”.